За неделю до презентации OnePlus сама раскрыла дизайн нового смартфона

На задней панели размещён круглый модуль с тройной камерой.

Компания OnePlus ещё до официальной презентации смартфона OnePlus 7T, запланированной на 26 сентября, сама раскрыла дизайн этого устройства.

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Глава компании Пит Лау опубликовал соответствующие изображения на форуме OnePlus. Однако на них можно видеть лишь заднюю панель.

Смартфон выглядит точно так же, как и на предыдущих утечках. На задней панели размещён круглый модуль с тройной камерой. На изображениях продемонстрирован и новый вариант цветового оформления корпуса – синий градиент, который Лау описывает как «гладкую матовую поверхность с блестящим металлическим сиянием», пишет itc.ua.

Отдельная утечка раскрыла точные характеристики для этих трёх камер. Главный модуль выполнен на базе 48-мегапиксельного сенсора и содержит объектив с фокусным расстоянием 26 мм и диафрагмой f/1.6. Дополнительный 16-мегапиксельный сенсор оснащён сверхширокоугольным объективом (фокусное расстояние 17 мм, угол обзора 117 градусов). Наконец, 12-мегапиксельный модуль обеспечивает 2-кратное оптическое увеличение благодаря телеобъективу с фокусным расстоянием 51 мм и диафрагмой f/2.2.

Предыдущие утечки также сообщали об использовании наиболее производительного на текущий момент процессора Snapdragon 855+ и дисплея с частотой обновления 90 Гц.