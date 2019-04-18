Смартфон OnePlus 7 получит три модификации

Официальная презентация все трёх новых смартфонов серии OnePlus 7 состоится 14 мая.

В интернете постепенно появляется всё больше сведений о грядущем смартфоне OnePlus 7. В дополнение к рендерам этого устройства появились и технические характеристики, описывающие дисплей и камеру.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"В этом году компания OnePlus выпустит сразу три версии своего флагмана. Стандартная модель OnePlus 7 получит 6,4-дюймовый дисплей с каплеобразным вырезом в верхней части, где разместится фронтальная камера. Основная камера будет двойной, при этом планируется использовать 48-мегапиксельный основной сенсор", - говорится в сообщении.

Также пользователям будет доступна версия OnePlus 7 Pro, которая немного отличающийся дизайн. В данном случае будет использоваться безрамочный 6,64-дюймовый дисплей без выреза со скругленными боковыми гранями. При этом фронтальная камера разместится в выдвижном модуле. Что касается основной камеры, то она получит три модуля: основной 48-мегапикслеьный сенсор и по одному модулю с телефото и сверхширокоугольным объективами.

Кроме того, на рынок поступит и версия OnePlus 7 Pro 5G. Никаких подробностей о нет пока нет. Однако можно предположить, что это будет модификация OnePlus 7 Pro, дополненная модемом Snapdragon X50 для обеспечения поддержки связи 5G.

Как ожидается, официальная презентация все трёх новых смартфонов серии OnePlus 7 состоится 14 мая.