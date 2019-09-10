iPhone 11: в сети назвали цены на новые смартфоны от Apple

Базовый iPhone 11 с объемом памяти в 64 ГБ обойдется покупателям примерно в 750 долларов.

В преддверии презентации новых смартфонов iPhone от компании Apple в китайской соцсети Weibo выложили снимок с ценами новых устройств.

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Как сообщает ITC.ua, снимок предположительно был сделан на закрытом мероприятии тайваньского оператора. Цены получены журналистами через пересчет цен для Тайваня по текущему курсу, и являются ориентировочными.

Так, базовый iPhone 11 выйдет на рынок в трех вариантах с 64, 128 и 256 ГБ памяти по цене $750, $800 и $900 соответственно.

iPhone 11 Pro также будет поставляться в трех версиях – со 128, 256 и 512 ГБ памяти. За iPhone 11 Pro в зависимости от версии попросят $1000, $1100 и $1200.

Топовый девайс в семействе – iPhone 11 Pro Max, будет доступен в тех же трех вариантах памяти, что и iPhone 11 Pro. Цены, соответственно, составят $1100, $1200 и $1300.

Утечка также подтверждает основные характеристики новых iPhone. Обновленные модели сохранят размеры линейки 2018 года. Две старшие модели — iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max — получат OLED-дисплеи диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, а младший iPhone 11 — дисплей IPS диагональю 6,1 дюйма.

Младший iPhone 11 получит двойную камеру, а старшие iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max – тройную. Все устройства будут работать на чипе Apple A13.

Напомним, сегодня вечером в Театре Стива Джобса в Купертино состоится большая презентация компании Apple. Самой ожидаемой новинкой компании традиционно является iPhone. мероприятие стартует в 20:00 по киевскому времени и будет транслироваться онлайн.