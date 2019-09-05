В смартфонах на Android нашли уязвимость в момент обновления

Хакеры могут подделывать сообщения от мобильных операторов.

Смартфоны Samsung, Huawei и LG, работающие на платформе Android, оказались уязвимы для злоумышленников в моменты обновления.

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Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на израильскую компанию по интернет-безопасности Check Point.

Речь идет об SMS-сообщениях клиентского обеспечения. Мобильные операторы обычно присылают такие сообщения на новые телефоны, появившееся в сети. Такие же сообщения приходят, если оператор что-то поменял в своих внутренних системах.

Пользователи не имели возможности определить, пришло ли сообщение из доверенного источника, утверждают специалисты Check Point.

По данным исследования хакеры могут подделывать подобные SMS-сообщения, и благодаря этому обманом заставлять пользователя изменить настройки устройства. В результате они могут добиться перенаправления почты или интернет-трафика жертвы на вредоносный сервер.

По данным Check Point, наиболее уязвимыми оказались некоторые смартфоны Samsung. В компании подтвердили, что устройства не имеют проверки подлинности для отправителей сообщений. В компании также отметили, что производители были уведомлены об уязвимости устройств еще в марте.

В Check Point говорят, что Samsung и LG выпустили обновления, а Huawei планирует добавить изменения в следующее поколение смартфонов серии Mate или P. При этом Sony отказалась признать уязвимость своих устройств, добавили в компании.