НБУ обяжет банки возвращать клиентам списанные мошенниками средства с платежных карт

Банк должен восстановить остаток средств на счете до состояния, в котором он был перед осуществлением перевода, не позднее следующего рабочего дня.

Национальный банк Украины планирует обязать банки возвращать по требованию клиентов списанные мошенниками средства с платежных карт не позднее следующего рабочего дня.

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Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на проект постановления, обнародованный для общественного обсуждения.

«Банк-эмитент должен после получения уведомления от пользователя восстановить остаток средств на его счете до состояния, в котором он был перед осуществлением этого перевода, не позднее следующего рабочего дня (кроме случая, когда у банка есть основания считать действия пользователя неправомерными, о чем сообщено в правоохранительные органы)», - говорится в документе.

В то же время, держатель карты понесет убытки от действий мошенников, если банк докажет, что к этим убыткам привели его действия или бездействие, в том числе разглашение информации, позволяющей инициировать операции.

При этом банк сможет не возвращать клиенту 20 необлагаемых минимумов доходов граждан, или в настоящее время около 350 грн, если перевод был проведен с использованием утерянной или украденной карты или ее реквизитов, а ее держатель сообщил о такой утере только после перевода.

Отмечается, что замечания и предложения к проекту регулятор принимает до 17 июня.

Справка УНИАН. Доля мошеннических операций с платежными картами в 2018 году выросла до 92 гривен на 1 миллион гривен с 77 гривень в 2017 году.