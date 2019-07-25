SMS-пожертвования абонентов Киевстар помогли приобрести оборудование для Днепропетровской областной детской больницы

Представители Киевстар и Международного Благотворительного Фонда «Украинская Биржа Благотворительности» (МБФ УББ) «Детская Надежда» передали Днепропетровской областной детской клинической больнице оборудование для лечения маленьких пациентов.

Оборудование - операционную обзорную лампу - приобрели благодаря благотворительным пожертвованиям абонентов Киевстар в рамках совместного проекта телеком оператора и Международного благотворительного фонда «Украинская биржа благотворительности» (МБФ УББ) «Детская Надежда». Лампу будет установлено в операционном блоке, где ежегодно проводится около 1000 оперативных вмешательств детям с подозрением на опухолевые заболевания, по удалению различных опухолей и опухолевидных образований.

Для того, чтобы помочь онкобольным детям, достаточно отправить sms на номер 450011, указав желаемую сумму благотворительного перевода. Благотворительный взнос может быть, как разовым, так и постоянным. А все средства поступают на счет Международного Благотворительного Фонда «Украинская Биржа Благотворительности», который потом закупает и передает украинским больницам необходимое оборудование.

«Наша команда испытывает особую радость и ответственность, когда мы можем закрывать потребности в жизненно оборудовании новой больницы, которая обслуживает целый регион нашей страны. Это дает нам возможность гарантировать, что в каждом уголке страны, где уже стоит оборудование, приобретены за средства абонентов компании "Киевстар" в рамках проекта "Детская Надежда", украинская дети, которая вынуждена бороться за свое здоровое будущее сможет получить квалифицированную и современную помощь», - говорит Ирина Гуцал, директор Международного Благотворительного Фонда« Украинская Биржа Благотворительности».

Напомним, каждый абонент предоплаченной связи Киевстар имеет возможность пожертвовать средства на помощь детям. Пожертвование может быть разовым, от 1 грн до 3000 грн, или регулярным - 2, 5, 10, 15 и 20 грн. Регулярное пожертвование будет осуществляться автоматически после каждого пополнения счета от 40 грн. Ознакомиться с подробностями и поддержать инициативу можно по ссылке: https://kyivstar.ua/uk/charity-ubb. Средства, которые абоненты жертвуют с помощью SMS, не облагаются налогами. 100% пожертвований используются МБФ УББ на реализацию проекта. Фонд самостоятельно закупает все необходимые материалы для больниц. Отчеты по сбору и использованию средств можно посмотреть на сайте Украинской Биржи Благотворительности.

«Мы благодарны каждому абоненту Киевстар за неравнодушие», - говорит Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям Киевстар. - Благотворительные организации, с которыми сотрудничает компания, прошли тщательные проверки, поэтому наши абоненты могут быть уверены, что средства дойдут до адресата».

Напомним, в мае Киевстар вместе с МБФ УББ помогли Национальному Институту Рака закупить медицинское оборудование в отделение лучевой диагностики и Одесской областной детской больнице - в клинико-диагностическую лабораторию, а в июне – оборудование для Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н. Амосова.

Справка про Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе связи 3G и 4G. Согласно исследованиям международной компании Ookla за 2018 год, в сети Киевстар сегодня скорость мобильной передачи данных является самой высокой в Украине. Услугами Киевстар пользуется 26,3 млн абонентов. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в обороте на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Киевстар более 20 лет работает в Украине и является крупнейшим налогоплательщиком в бюджет на телеком-рынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.

Справка про Украинскую Биржу Благотворительности (ubb.org.ua):

Украинская Биржа Благотворительности (ubb.org.ua) – первая в Украине фандрайзинговая платформа онлайн-благотворительности, эффективный и современный инструмент для привлечения средств на разнообразные благотворительные и социальные проекты, которая позволяет благотворителям и получающим помощь контролировать их целевое использование. Главная цель - сделать прозрачную, публичную и подотчетную благотворительность неотъемлемой частью жизни каждого украинца, способствовать развитию культуры массовой благотворительности в Украине, чтобы у каждой социальной проблемы было решение.

За 7 лет работы на платформе ubb.org.ua привлечено более 170 млн грн, поддержано более 3,3 тыс. благотворительных проектов и инициатив, партнерами стали более 120 неприбыльных организаций и более 200 бизнес-компаний.

Украинская Биржа Благотворительности позволяет помогать быстро, эффективно и прозрачно, позволяя сотням тысяч людей объединяться для достижения больших результатов от небольших взносов.

Украинская Биржа Благотворительности предоставила возможность одними из первых присоединиться к инновационному инструменту SMS-благотворительности своим партнерским организациям БФ "Свічадо", ОО "Глобал Офіс", ВБФ "Крона".