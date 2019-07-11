Мгновенный перевод с камеры добавляет поддержку перевода еще для 60 языков, таких как арабский, хинди, малайский, тайский и вьетнамский.

Компания Google добавила украинский язык в функцию мгновенного перевода с помощью камеры Переводчика Google, сообщается в пресс-релизе украинской дочерней компании Google.

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"Сегодня Google запускает обновления мгновенного перевода с помощью камеры Переводчика Google. Раньше была возможность переводить только между английским и другими языками, но теперь вы сможете перевести на любой из более чем 100 языков, поддерживаемых Переводчиком Google. Это означает, что теперь можно перевести с испанского на украинский или с японского на китайский и т. п.", - говорится в сообщении.

Кроме этого, мгновенный перевод с камеры добавляет поддержку перевода еще для 60 языков, в том числе таких как арабский, хинди, малайский, тайский и вьетнамский.

В пресс-релизе отмечается, что впервые в функцию мгновенного перевода с помощью камеры встроена технология нейронного машинного перевода (NMT).

«Это позволяет получить более точные и естественные переводы, уменьшая ошибки на 55-85% в некоторых языковых парах. Большинство языков можно загрузить на устройство, так что можно использовать эту функцию без подключения к интернету. Однако, когда устройство подключено к интернету, эта функция использует это соединение для получения более качественных переводов», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2017 года Google совместно с «ПриватБанком» и Mastercard запустили в Украине сервис бесконтактной оплаты с помощью смартфона Android Pay. Тогда Украина стала пятнадцатой страной, которая присоединилась к этому сервису.