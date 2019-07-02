Xiaomi представила новую молодежную линейку смартфонов

Смартфон Xiaomi CC9 получил 48-мегапиксельную камеру, аккумулятор емкостью 4030 мА·ч и Snapdragon 710.

Компания Xiaomi анонсировала новую молодежную линейку смартфонов — CC, а также три ее представителя: CC9, СС9e и СС9 Meitu Edition.

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Базовая модель линейки — CC9. Глава компании Лей Цзунь обещал, что Xiaomi CC9 окажется модифицированной версией флагмана Mi 9, так и случилось. Правда, если флагман построен на платформе Qualcomm Snapdragon 855, то CC9 досталась однокристальная система попроще — Snapdragon 710, пишет ixbt.com.

Зато есть аналогичный Mi 9 экран AMOLED диагональю 6,39 дюйма разрешением Full HD+ со встроенным сканером отпечатков пальцев седьмого поколения. Дисплей занимает 91% площади фронтальной панели и характеризуется максимальной яркостью 600 кд/кв.м.

В каплевидном вырезе экрана разместилась фронтальная камера, состоящая из датчика разрешением 32 Мп и объектива с диафрагмой F/1,6.

Основная камера состоит из трех модулей, главный из которых — Sony IMX586 разрешением 48 Мп. Из других особенностей модели — адаптер NFC, ИК-излучатель, поддержка звука Hi-Res HD и технологии Game Turbo 2.0.

В CC9 установлен аккумулятор емкостью 4030 мА·ч. Учитывая разницу в энергопотреблении и емкости аккумуляторов Mi 9 и CC9, можно предположить, что по автономности новинка существенно обойдет флагман. Впрочем, производительность при этом принесена в жертву. CC9 поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт, по официальным данным аккумулятор устройства заряжается на 43% всего за полчаса. Масса новинки составляет 179 граммов — это одна из самых легких моделей в классе, особенно с учетом емкости аккумуляторной батареи.

Xiaomi CC9 поступит в продажу в трех цветах: белом (он описывается весьма интересно — «с эффектом искрения солнца на снегу»), синем (с характерными спиралями) и черном. Цены уже объявлены: базовая версия с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти оценена в $260. Версия с теми же 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти стоит в Китае $290.

Более доступной моделью новой линейки стал смартфон Xiaomi CC9e Для многих пользователей он станет более привлекательным смартфоном и «лучшей версией Xiaomi CC9». Судите сами: цена меньше, габариты меньше, аккумуляторы (4030 мА•ч) и камеры точно такие же (32-мегапиксельная фронтальная и 48-мегапиксельная основная), ну разве что мобильная платформа чуть слабее, но в большинстве случаев пользователи этого не почувствуют.

Оба смартфона оснащены экранами Samsung AMOLED, только младшая версия получила дисплей диагональю 6,088 дюйма разрешением 1560 х 720 пикселей. Обе модели получили подэкранные дактилоскопические датчики седьмого поколения, как у Redmi K20 Pro, при этом у Xiaomi Mi 9 сканер отпечатков пальцев пятого поколения.

Как уже было отмечено, смартфоны получили аккумуляторы емкостью 4030 мА•ч, только в Xiaomi CC9e установлена однокристальная система Snapdragon 665. Поддерживается 18-ваттная проводная и 10-ваттная беспроводная зарядка. Модуля NFC в младшей модели нет.

Наконец, цена Xiaomi CC9e составляет 189 долларов за версию с 4/64 ГБ памяти. Это очень сильная заявка на успех. Версия с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти стоит 203 доллара, а версия со 128 ГБ флэш-памяти оценена в 233 доллара.

Специальная версия Xiaomi CC9 Meitu Custom Edition получила 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, а также в целом такие же характеристики, как и Xiaomi CC9. Кроме того, покупателям полагаются еще логотип Meitu на задней панели и эксклюзивная упаковка — все это за 378 долларов.