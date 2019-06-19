У Зеленского назвали важное условие "государства в смартфоне"

Необходимым условием для этого является создание качественной связи, независимо от местности.

Государство в смартфоне является одним из приоритетов новой команды президента Владимира Зеленского, для чего очень важным является качественная связь в Украине.

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Об этом во время круглого стола сообщил заместитель главы Администрации президента Алексей Гончарук.

"Одним из приоритетов новой команды президента является создание государства в смартфоне. За этим стоит очень глубокое понимание, это делает государство современным и эффективным", - сказал он.

По его словам, также важным направлением должна стать доступность, то есть возможность воспользоваться услугами, независимо от того, где находится человек, в городе или в сельской местности, а для этого очень важным является качественная связь.