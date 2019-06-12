Эстония поможет Украине создать «государство в смартфоне»

Уже на этой неделе начнутся экспертные обсуждения концепции «Государство в смартфоне», после чего документ будет обнародован с детальным планом действий на текущий год и стратегическими целями до 2024 года.

Цифровой лидер Евросоюза в сфере государственных услуг Эстония предоставит Украине экспертную и техническую помощь для реализации концепции "Государство в смартфоне", которая позволит сделать большинство предоставляемых украинцам госуслуг в электронном виде.

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Об этом сказано на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского со ссылкой на итоги визита украинской делегации в Эстонию во главе с советником президента Михаилом Федоровым 10-11 июня.

«Мы получили очень положительную обратную связь относительно наших планов от эстонских экспертов, а также договорились о конкретной поддержке по проведению аудита реестров, развитию системы «Трембита», современной электронной идентификации SmartID и внедрению e-Residency. На каждой встрече мы чувствовали абсолютную открытость и желание помочь Украине», - цитирует пресс-служба Федорова.

В сообщении отмечается, что эстонский опыт в данном вопросе очень важен, так как именно Эстония первой в мире ввела электронное взаимодействие реестров и ID-карты, провела электронные выборы и достигла показателя онлайн-услуг в 99%, а также предоставила возможность получения «электронного гражданства».

«Наша цель - применить наиболее современные и инновационные технологии и подходы для внедрения концепции «Государство в смартфоне», чтобы сделать стремительный прыжок, пропустив несколько эволюционных этапов, где это возможно», - отметил советник президента.

Также со ссылкой на первого заместителя председателя Государственного агентства по вопросам электронного правительства Алексея Вискуба отмечается, что активное развитие системы электронного взаимодействия «Трембита», которая заработала в Украине в конце мая, должно привести к полному реинжинирингу всех неэффективных, забюрократизированных и коррупционных процессов в государстве.

«В Эстонии на базе аналога «Трембита» - X-Road построено 2 тыс. 691 е-взаимодействие. Когда в Украине будет не менее 100 таких взаимодействий - каждый гражданин уже почувствует, что услуги стали более простыми и удобными, а государство - прозрачным и эффективным», - отмечается в сообщении.

В пресс-службе главы украинского государства напомнили, что уже на этой неделе начнутся экспертные обсуждения концепции «Государство в смартфоне». После чего документ будет обнародован с детальным планом действий на текущий год и стратегическими целями до 2024 года.

Как сообщал УНИАН, согласно новой концепции "Государство в смартфоне", до конца 2019 года украинцам должны быть доступны более 200 приоритетных электронных услуг.

По данным Государственного агентства по вопросам электронного правительства, сегодня украинцам доступны такие средства электронной идентификации, как электронная подпись, MobileID, BankID, ID-карта, но уровень их использования является очень низким из-за сложных зарегулированных процедур, отсутствия доступной информации и широкой сети предоставления этих сервисов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал IT-сообщество объединить усилия для внедрения в нашей стране электронного управления.