Samsung отложила запуск складного смартфона в Китае - СМИ

На прошлой неделе несколько журналистов и блогеров рассказали о поломке экранов их экземпляров складных смартфонов Samsung Galaxy Fold после двух дней тестирования.

Компания Samsung отложила запуск складного смартфона Galaxy Fold в Китае.

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Об этом сообщили сразу несколько независимых источников, передает itc.ua.

Как сообщается, на 23 и 24 апреля Samsung планировала специальные мероприятия в Гонконге и Шанхае по случаю начала продаж Galaxy Fold в Китае. Но оба эти мероприятия были отменены и пока что новые даты не называются. Никаких дополнительных разъяснений и комментариев от пресс-службы Samsung пока не поступало.

Что касается причин задержки, недавний инцидент явно имеет к этому самое прямое отношение, отмечает издание. На прошлой неделе несколько журналистов и блогеров рассказали о поломке экранов их экземпляров складных смартфонов Samsung Galaxy Fold после двух дней тестирования.

Спустя несколько часов после появления этих сообщений Samsung сделала официальное заявление, в котором пообещала тщательно изучить сломавшиеся смартфоны и донести до покупателей информацию о том, что нельзя ни в коем случае снимать защитный слой, являющийся структурной частью дисплея.

В Samsung также рассказали, что не собираются откладывать старт продаж Galaxy Fold в США, намеченный на 26 апреля. Напомним, на рынке США Samsung Galaxy Fold будет стоить от $1980.