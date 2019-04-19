В новых складных смартфонах Samsung выявили проблемы с экранами: комментарий компании

У нескольких журналистов экраны в смартфонах Samsung Galaxy Fold вышли из строя через день-два после получения.

Мировые продажи Galaxy Fold — первого смартфона Samsung с гибким экраном — начнутся 26 апреля, но на днях южнокорейский гигант разослал партию устройств журналистам ведущих американских интернет-изданий для тестирования. У некоторых смартфоны сломались через день-два после получения. Говоря конкретнее, из строя вышли гибкие экраны, являющиеся главной особенностью нашумевшей новинки.

Читайте такжеSamsung официально представил смартфон Galaxy A60

На данный момент известно по меньшей мере о четырех случаях. У журналиста CNBC Стива Ковача перестала работать половина экрана, обозреватель The Verge Дитер Бон сообщил о появлении в месте сгиба экрана вздутия (позже по экрану пошли полосы), пишет itc.ua.

В то же время редактор Bloomberg Марк Гурман и популярный техно-блогер Маркес Браунли сообщили о том, что экраны их экземпляров вышли из строя полностью.

Вскоре после сообщений журналистов об инцидентах с экраном Samsung сделала официальное заявление по поводу проблем с экранами смартфонов Galaxy Fold.

«Ограниченное количество первых образцов смартфонов Galaxy Fold было предоставлено представителям СМИ для ознакомления. Мы получили несколько сообщений (о проблемах) относительно экранов предоставленных (журналистам) образцов. Мы внимательно изучим каждый из экземпляров, чтобы установить причину (поломки).

Кроме того, несколько обозревателей сообщили об удалении верхнего слоя экрана, что и вызвало его повреждение. Основной дисплей Galaxy Fold имеет верхний защитный слой, который является составной частью экрана и предназначен для его защиты от случайных негативных воздействий (ударов и царапин). Удаление защитного слоя или нанесение любого другого покрытия на основной дисплей может привести к его повреждению. Мы позаботимся, чтобы эта информация была донесена к каждому клиенту в понятном виде», - официальное заявление пресс-службы Samsung.

After one day of use... pic.twitter.com/VjDlJI45C9 — Steve Kovach (@stevekovach) 17 квітня 2019 р.

The screen on my Galaxy Fold review unit is completely broken and unusable just two days in. Hard to know if this is widespread or not. pic.twitter.com/G0OHj3DQHw — Mark Gurman (@markgurman) 17 квітня 2019 р.

The screen on my Galaxy Fold review unit is completely broken and unusable just two days in. Hard to know if this is widespread or not. pic.twitter.com/G0OHj3DQHw — Mark Gurman (@markgurman) 17 квітня 2019 р.

Справедливости ради отметим, что защитную пленку, которую нельзя было снимать, оторвали только Гурман и Браунли, тогда как Ковач и Бон защитный слой не трогали. И конкретно этот комментарий не развеивает опасений касательно надежности устройств данного класса, особенно на фоне их космической цены.

Напомним, смартфон Samsung Galaxy Fold будет стоить в США от $1980, в Украине эта модель официально продаваться не будет.

С другой стороны, проводить параллели с проблемным Galaxy Note7, который сначала отозвали из-за проблем с аккумулятором, а затем и вовсе изъяли из продажи, и преждевременно заявлять о провале, как это поспешили сделать некоторые ресурсы, пока слишком рано. Важно понимать, что речь идет о единичных проблемах у ранних экземпляров.