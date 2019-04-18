В Украине будут тестировать 5G для «умных» дорог

Мининфраструктуры совместно с Vodafone и Nokia запустили проект «Интернет вещей на дорогах на базе технологии связи пятого поколения 5G» для решения проблем безопасности дорожного движения.

Министерство инфраструктуры Украины совместно с мобильным оператором Vodafone и компанией Nokia Solutions and Networks Ukraine запустили пилотный проект «Интернет вещей на дорогах на базе технологии связи пятого поколения 5G» на 21 километре трассы Н-01, который позволит создать виртуальную сеть для решения проблем безопасности дорожного движения и анализа транспортных потоков.

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Как сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в ходе брифинга, соответствующий меморандум был подписанный сегодня между «Укравтодором», Vodafone, Nokia, «Украинским центром цифровизации и кибербезопасности» и «Украинскими новейшими технологиями».

«Наша цель - чтобы дороги были «умные». То есть такие, которые интегрируют транспортную инфраструктуру в одну интеллектуальную сеть, обеспечивая комфорт и безопасность пользователей. Этот проект позволит создать виртуальную сеть, которая позволит решить такие проблемы, как безопасность дорожного движения, анализ транспортных потоков. Мы только что подписали меморандум с нашими международными партнерами, который предусматривает сотрудничество по реализации этого проекта. Сразу после подписания мы переходим к активной фазе сотрудничества», - сказал он, добавив, что вчера начались монтажные работы.

Омелян сообщил, что проект будет реализовываться на пилотном участке трассы Н-01. «Пилот будет реализовываться на 21 километре Днепровского шоссе. На протяжении 2 месяцев будем тестировать технологию интернета вещей на дороге и собирать статистические данные с помощью сети LTE, а уже со второго полугодия 2019 года - с помощью связи 5G», - сказал он.

Также министр отметил, что на завершающей третьей фазе будет реализован полномасштабный проект, который предусматривает покрытие современными технологиями всех автомобильных дорог международного значения.

По его словам, уже 25 апреля планируется официальный запуск и начало сбора статистических данных с целью повышения безопасности на дорогах.

Присутствовавший на брифинге менеджер проектов и программ Nokia Александр Ласкавый сообщил, что на трассе Киев-Днепр будут установлены три видеокамеры, а также метеостанция, которая будет показывать погоду.

«С нашими партнерами Vadofone на перекрестке на 21 километре трассы Киев-Днепр мы развернули тестовый сегмент, который будет включать в себя три видеокамеры, также там будет метеостанция, которая будет показывать погоду», - сказал он.

Ласкавый пояснил, что вся информация будет идти через коммерческую сеть LTE компании Vodafone и передаваться с помощью видеостримов в стационарный видеоаналитический центр Data-центр компании Vodafone, где будет формироваться аналитика всего происходящего на перекрестке.

Как сообщал УНИАН, в июле 2018 года Всемирный банк объявил тендер на закупку 10 весовых комплексов в движении (Weight in motion) для Государственной службы Украины по безопасности на транспорте на сумму 4,9 млн долл.

В августе прошлого года министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что, начиная с весны 2019 года, начнется установка десяти систем автоматического взвешивания тяжеловесного транспорта на ключевых трассах, которые ведут в Киев. По его словам, все датчики фиксирования перевеса будут вмонтированы в дорожное полотно.