В Украине стартуют продажи смартфона Huawei Y6 2019

Продажи смартфона Huawei Y6 2019 стартуют 29 марта в фирменных магазинах Huawei и крупных розничных сетях Украины.

Компания Huawei объявила о старте продаж в Украине новой модели смартфона из молодежной линейки Huawei Y – Huawei Y6 2019.

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Продажи смартфона Huawei Y6 2019 стартуют 29 марта в фирменных магазинах Huawei и крупных розничных сетях Украины. Модель будет представлена в трех цветах корпуса: черном глянцевом, синем матовом и коричневом цвете с «кожаной» текстурой. Рекомендованная стоимость Huawei Y6 2019 в черном и синем корпусах – 3999 грн, в коричневом — 4199 грн.

Модель оснащается 6,09-дюймовым дисплеем Dewdrop на основе IPS-матрицы с разрешением 1560×720 точек и соотношением сторон 19,5:9. Каплевидный вырез для фронтальной камеры увеличивает полезную площадь дисплея, в результате соотношение габаритов дисплея к корпусу составляет 87%. Габариты модели составляют 156,2×73,5×8,0 мм, вес — 150 грамм, пишет itc.ua.

В качестве аппаратной платформы используется четырехъядерный процессор MediaTek MT6761 с рабочей частотой 2,0 ГГц и графикой PowerVR GE8320. Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ, емкость хранилища данных — 32 ГБ, при этом его можно расширить за счет карт памяти microSD емкостью до 512 ГБ. В смартфоне используется «тройной» лоток для карт, так что в него можно одновременно установить две SIM-карты (nanoSIM) и карту памяти.

Модель Huawei Y6 2019 оснащена батареей емкостью 3020 мАч, которая поддерживает фирменную «умную» технологию энергосбережения. Лабораторные исследования Huawei показали, что смартфон может проигрывать видео на протяжении 16 часов или непрерывно воспроизводить музыку в течение 73 часов. Встроенный усилитель мощности Huawei SuperSound повышает громкость динамиков на 6 дБ, что на 30% превышает максимальную громкость динамиков в моделях предыдущего поколения.

Основная 13 Мп (f/1.8) камера обеспечивает съемку при низком уровне освещения, так как диафрагма пропускает на 50% больше света по сравнению с предшествующей моделью. Фронтальная камера на 8 Мп оснащена вспышкой и поддерживает функцию Face Unlock даже при слабом освещении. Huawei Y6 2019 работает на платформе EMUI 9.0 + Android 9 с улучшенным интерфейсом, который предлагает удалить ненужные файлы при использовании более 70% общей памяти.