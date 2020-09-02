Сегодня, 2 сентября 2020 года, группа 1+1 media провела пресс-событие, на которой компания рассказала о результатах кодирования спутникового сигнала украинских телеканалов и факторах, которые повлияли на реализацию этого проекта, отчитывалась по борьбе с пиратством и представила свой прогноз развития рынка платного телевидения в Украине на 2021-2022 годы. Спикерами мероприятия стали Ярослав Пахольчук, генеральный директор группы 1 + 1 media, и Андрей Мальчевский, директор департамента дистрибуции и развития сети вещания 1+1 media.

Так, в результате кодирования, рынок Pay TV в 2020 году увеличился на 13% (600 тыс. абонентов), на открытом спутнике осталось 2,4 млн абонентов, что на 1,2 млн больше прогнозируемого уровня. По мнению спикеров, конверсии абонентов с бесплатного спутника помешали следующие факторы: во-первых, запрос ВР к Президенту Украины относительно введения моратория кодирования и производное от этого решения относительно запуска незакодированным спутниковых версий каналов 4 медиагрупп; во-вторых, карантин и связанное с ним снижение покупательской активности и способности населения.

«Важно отметить, что ожидаемого раскодирования каналов медиагрупп не произойдет, ведь это невозможно по техническим и юридическим причинам. После кодирования произошли изменения, которые не дают возможности просматривать каналы в открытом доступе без существенных затрат как для каналов, так и для абонентов. Кроме этого, права на контент украинских телеканалов ограничены территорией Украины. Кодирование спутника - это проект в действии, который нацелен на долговременный результат, а не только на короткие достижения по кодированию каналов в одиночку, и является ключевым для развития медиарынка с платным контентом в целом», - прокомментировал Ярослав Пахольчук.

1+1 media distribution также представила 5 основных трендов рынка платного телевидения в 2020 году :

Карантин вызвал стремительный рост ОТТ-платформ

Карантин доказал, что линейное телевидение - основной источник контента для абонента

Укрупнение на рынке Pay TV Украины

Развитие цифрового сегмента Pay TV стимулирует появление украинских HD-каналов

Ценность ТВ-услуг растет

Во время презентации была дана оценка рынку платного телевидения на следующие 2 года. В 2022 году уже ожидается, что ОТТ обгонит кабель по количеству абонентов – если в 2019 году в «кабеле» было 3,6 млн абонентов и 0,9 млн абонентов в ОТТ, то в 2022 году эти цифры будут 2,3 и 2,5 млн соответственно. Ожидается и рост минимальной стоимости ТВ-услуги – в 2021 году по нашим оценкам она составит 99 грн.

1+1 media distribution выделила основные условия заключения сделок с провайдерами на следующий год. Спикеры подчеркнули важность понимания всеми игроками необходимости развития рынка Pay TV в Украине, соблюдения честной конкуренции и совместной борьбы с пиратством. Несмотря на карантин, 2020 год по сравнению с 2017-2019 годы стал показательным в борьбе с пиратством. В частности, было получено 3 решения суда (ни одного решения за предыдущие 3 года) и с начала года направлено 3 материала в суд (2 – за 2017-2019 гг.).

«Одним из ключевых пунктов политики продаж 1+1 mediadistribution на 2021 год есть содействие развитию PayTV. Коммерческое предложение холдинга включает 6 основных каналов телевидения в SD и/или HD, зато каналы должны быть размещены в наиболее доступном для абонента пакете, кроме Freemium, а использование CatchUp прав является дополнительной платной опцией. Запланированная инфляция цен на линейные права в 2021 году составит +30%, а стоимость CatchUp прав будет составлять 1,8 грн за абонента», - заметил Андрей Мальчевский.

Напомним, основной целью 1+1 media distribution является формирование оптимального по тематике и целевой аудитории пакета телеканалов и вывод вопроса дистрибуции контента на новый высший уровень. Это поможет провайдерам улучшить спрос среди абонентов на их программную услугу, а зрителям — получить доступ к премиальному и эксклюзивному контенту как отечественного, так и зарубежного производства. На сегодня 1+1 media distribution успешно дистрибутує 27 телеканалов, среди которых 9 собственных: 1+1, 1+1 International 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, УНИАН, БИГУДИ, Квартал TV, Paramount Comedy, а также Paramount Channel, Nickelodeon, Nick Jr., Nicktoons, Spike, Club MTV, MTV, MTV Live, MTV Hits, MTV 80-х, MTV 90s, VH1, Star Cinema, Star Family, FILMUADrama, Bolt, 36,6 TV, Кус-Кус.

Материалы пресс-бранча 1+1 media distribution можно получить, отправив запрос на prgroup@1plus1.tv.

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Автор: УНИАН