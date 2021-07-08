Завершить восстановление отрезка от Мукачево до границы с Ивано-Франковщиной, который считается самым длинным маршрутом на Закарпатье, планируется в этом году.

В Костиловке на Закарпатье подрядчик завершил частичный разбор скалы для расширения дороги на маршруте Н-09 Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Львов. Проезжую часть на этом участке дороги следовало привести у надлежащему габариту 8 м.

Об этом сообщает Facebook-страница Укравтодора.

Работы по обновлению маршрута Н-09 идут в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"На этом участке дорога была слишком узкая и другого варианта кроме как долбить скалу - не было, ведь с другой стороны дороги проходит железнодорожный путь. К тому же скала довольно опасно нависала над дорогой", - говорится в сообщении.

Твердую породу скалы высотой 30 м и протяженностью 130 м пришлось разбивать отбойными молотками. Инженерные работы с перекрытием пути продолжались два месяца.

Как рассказали в Службе автомобильных дорог Закарпатской области, это уникальный объект поскольку подобных масштабных работ подобного уровня сложности в Украине не проводили. "Пять компаний отказались работать на объекте, из-за высокого уровня сложности. В прямом смысле этого слова - село Костыловка находится на высоте 419 метров над уровнем моря", - отметили в закарпатском Укравтодоре.

В дальнейшем подрядчик устроит ровики расширения и восстановит покрытие.

Завершить обновление отрезка от Мукачева до границы с Ивано-Франковщиной, который считается самым длинным маршрутом Закарпатья, планируется в этом году. Сейчас в работе остаются три участка общей протяженностью 40 км.

Недавно заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко анонсировал обновление и строительство 6500 км дорог в этом году.

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Автор: Григорий Бондарь