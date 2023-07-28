Среди спорных квадратных метров оказалось здание на Оболонской набережной.

Предприятие с иностранными инвестициями ООО "Атлант Триумф" заявила о попытке ЧАО "Трест Киевгорстрой-1" лишить компанию права собственности на здание на Оболонской набережной в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

В "Атлант триумф" отмечают, что приобрели здание у ЧП "Творческая мастерская "Престиж" в 2018 году, где планировали сделать центр досуга, спортивный клуб и заведения питания для отдыха.

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"Как нам стало известно, в 2021 году акциями ЧАО "Трест Киевгорстрой-1" завладели неустановленные лица, назначившие номинального директора. Документы реальных инвесторов были уничтожены, а впоследствии умер и новоназначенный директор. После этого ЧАО "Трест Киевгорстрой-1" начал оформлять объекты на подставных лиц и подавать жалобы в суд по сфабрикованным документам, якобы они являются собственниками", - заявили в компании.

Более чем через 20 лет после продажи объектов недвижимости, несмотря на истекший срок давности суды приняли дела к рассмотрению. Среди спорных квадратных метров оказалось и здание на Оболонской Набережной 13, добавляют в "Атлант триумф".

"При этом ЧАО "Трест Киевгорстрой-12" деятельность не ведет, имеет миллионные задолженности перед бюджетом, не платит налоги и имеет все признаки фиктивной деятельности", - отметили в компании.