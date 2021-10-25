Правительство должно немедленно ввести запрет на экспорт металлолома, иначе металлургическая отрасль окажется в глубоком кризисе, а вместе с ней обвалится и экономика страны.

Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.

По его словам, экспорт лома достиг критических объемов, а отечественные метпредприятия уже испытывают дефицит сырья, которого не было с 90-х годов прошлого века, и вынуждены сокращать производство.

"Заводы сегодня работают не просто с колес. Собственный персонал этих предприятий частично занят поиском лома и поднятием его даже на территории предприятий. Такое было в конце 1990-х – начале 2000-х", - рассказал Магера.

Он подчеркнул: если немедленно не ввести запрет на экспорт лома, то массовый вывоз приведет к потере отечественными металлургами позиций на мировых рынках и кризису в отрасли, а также падению валютных поступлений в страну и поступлений в бюджет от налогов, что негативно скажется на ситуации в стране.

"Мало того, что мы терпим убытки, падают объемы производства, - мы теряем рынки, вот что самое главное. За этим стоят валютная выручка, поступление налогов в государственный бюджет. Это целый каскад негатива, который неизбежно повлечет к еще более крупному кризису в нашей металлургической отрасли. Категорически требую принятия решения о полном запрете экспорта лома", - заявил Магера.

Напомним, металлурги еще летом призвали президента вмешаться в ситуацию и временно ограничить экспорт лома, чтобы не допустить кризиса в отрасли. Позже Министерство экономики опубликовало проект приказа об ограничении экспорта лома в ряд стран. Однако этот приказ до сих пор не одобрен правительством.

Ранее главный аналитик CMK Center Андрей Тарасенко заявил, что Украине следует ввести запрет на экспорт металлолома, чтобы поддержать отечественных металлургов и обеспечить реализацию стратегического плана по снижению выбросов.

Автор: Иван Бойко