Отмечается, что на прошлой неделе в ЕС приняли решение, что средства от замороженных активов РФ будут использованы для Украины.

Прибыль от замороженных российских активов можно будет использовать для помощи Украине. Первый транш Киев от ЕС поступит уже этим летом.

"Мы говорим о лете. Я не хотел бы обещать, когда именно деньги поступят на счет, но решения будут приняты в ближайшие несколько недель, а выплата будет произведена впоследствии", - отметил спецпредставитель Евросоюза по вопросам санкций Дэвид О'Салливан в интервью РБК-Украина.

Он напомнил, что на прошлой неделе в ЕС приняли решение, что средства от замороженных активов РФ будут использованы для Украины.

Видео дня

"Что еще предстоит решить, так это точный механизм, юридический механизм, с помощью которого эти деньги будут переведены, и мы надеемся, что решение будет принято в ближайшие несколько недель. Важно то, что мы со стороны ЕС обездвижили эти деньги, и так или иначе они будут использованы для Украины. Так что в краткосрочной перспективе, вероятно, будет транш для военных закупок", - объяснил спецпредставитель ЕС.

При этом он указал, что, если G7 решит, что эти активы лучше использовать для получения большего количества денег через предоставление кредита, то решение могут принять позже.

"Поэтому в июне в "Большой семерке" состоятся дальнейшие обсуждения. Это немного сложная дискуссия, но этот вариант действий активно рассматривается", - сообщил О'Салливан.

Замороженные активы РФ - последние новости

Издание Bloomberg писало, что страны G7 собираются окончательно согласовать передачу Украине доходов от замороженных российских активов. Сами же активы останутся неприкосмновенными.

При этом министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что он доволен тем, как продвигаются переговоры G7 о финансировании помощи за счет прибыли от российских активов.

28 мая стало извествно, что Бельгия передаст Украине в 2024 году прибыль от замороженных активов РФ. Речь идет о сумме в 1,7 миллиарда евро.

Вас также могут заинтересовать новости: