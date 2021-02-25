Компания WOG инвестировала более 16 млн грн в современное оборудование собственного распределительного центра (РЦ), в том числе около 6 млн грн в разработку программного обеспечения.

Об этом в интервью Rau.ua рассказала Юлия Пишаченко, директор по логистике сопутствующих товаров WOG.

"Доля нетопливных продаж сейчас составляет до 20% прибыли сети. Мы стремимся к тому, чтобы со временем 70% всей прибыли компании формировали продажи топлива, а 30% - обеспечивали WOG Market и WOG Cafe", – рассказывает Юлия Пішаченко.

На сегодня в сети WOG работает 383 торговых точек (ТТ) нетопливного направления, из которых 362 точки расположены на заправках компании и 21 – вне АЗК (14 кафе – в поездах Интерсити и Интерсити+, 7 кафе в аэропортах ("Киев" (Жуляны) – 2, Борисполь – 1, аэропортах "Львов" – 1 и "Одессы" – 3).

Для обеспечения работы такого количества ТТ – бесперебойного наполнения их продуктовыми и бытовыми товарами, в компании WOG работает инновационный распределительный центр класса А+ площадью 8,5 тыс. кв. м.

Как отметила директор по логистике сопутствующих товаров WOG, с целью оптимизации ручного труда, внедрена новейшая WMS система с интегрированным механизмом управления транспортом TMS, автоматизированный весовой контроль собранных товаров и др. Склад оснащен высокотехнологичным оборудованием мирового лидера внутрипроизводственной логистики, концерна Jungheinrich AG (Германия). Новые технологические решения, обеспечивают своевременную доставку продукции на ТТ-согласно согласованному графику. Это позволяет на 100% обеспечить товарным запасом торговые точки и дает возможность компании получать дополнительную прибыль.

"В современное оборудование для РЦ компания инвестировала свыше 16 млн грн, 6 из которых ушло на разработку программного обеспечения", - подчеркнула Юлия Пишаченко.

РЦ WOG работает по полному циклу, осуществляя прием продукции от поставщиков, отбор и доставку заказов на торговые точки, а также обеспечивая хранения товаров на складе.

Вся работа с поставщиками и ТТ – от заказа до доставки продукции – полностью проводится в формате электронного документооборота. Все заказы формируются автоматически – через систему автозаказа, которая разработана специально под направление работы склада РЦ.

В целом, WOG сотрудничает с 291 поставщиком, своевременно доставляя продукцию в 383 торговые точки. РЦ компании ежедневно принимает продукцию на склад от 50 поставщиков.

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Автор: УНИАН