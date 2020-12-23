В прошлом месяце наша страна произвела 1,73 миллиона тонн стали.

Украинские металлурги в ноябре 2020 года, по сравнению с ноябрем прошлого года, увеличили производство стали на 30,8% – до 1,73 миллиона тонн, поднявшись при этом с 14-го на 13-е место в списке мировых производителей этой продукции.

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Об этом сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

Отмечается, что по итогам ноября лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно сохранил Китай с показателем 87,7 млн тонн (с ростом на 8% к ноябрю 2019 года).

Далее в списке следуют:

Индия (9,2 миллиона тонн, +3,5%);

Япония (7,3 миллиона тонн, -5,9%);

США (6,12 миллиона тонн, -13,7%);

Россия (5,9 миллиона тонн, +1,9%);

Южная Корея (5,8 миллиона тонн, -2,4%);

Вьетнам (4,1 миллиона тонн, +166,7%);

Германия (3,4 миллиона тонн, +14,8%);

Турция (3,2 миллиона тонн, +11,6%);

Бразилия (2,9 миллиона тонн, +11,2%);

Иран (2,6 миллиона тонн, +14,1%).

В целом в ноябре 2020 года, по сравнению с ноябрем прошлого года, 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 6,6% - до 158 миллионов тонн.

По итогам января-ноября текущего года Украина сократила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 3% - до 18,7 миллиона тонн.

Всего в январе-ноябре 2020 года 64 страны на 1,3% сократили производство стали относительно января-ноября 2019 года, до 1,67 миллиарда тонн.

Что этому предшествовало

Украинские металлурги по итогам 2019 года сократили производство стали на 1,2% по сравнению с 2018 годом - до 20,8 миллиона тонн, сохранив 13-е место в списке мировых производителей этой продукции.

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Автор: Игорь Орел