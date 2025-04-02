Раненых эвакуировали и доставили в госпиталь, а робот остался невредимым.

Робот Ardal, созданный участниками кластера Brave1, спас трех раненых, которые провели месяц в окружении врага. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Робот Ardal прошел более 17 километров под обстрелами минометов и арты, чтобы эвакуировать раненых бойцов, которых не удавалось забрать из серой зоны", - написал Федоров.

Отмечается, что наземный роботизированный комплекс создала компания-участник Brave1 BUREVII. Сами разработчики участвовали в планировании операции вместе с 92 ОШБр и 154 ОМБр.

"Миссия была сверхсложной, она проходила в одном из самых горячих участков фронта, где постоянно летают вражеские дроны и наводят артиллерию. В операции участвовали более 50 человек, привлекали средства РЭБ и РЭР, аэроразведку, а также дроны-бомберы, которые отвлекали внимание противника. На фото - моменты по подготовке к миссии", - отметил министр.

По его словам, раненых эвакуировали и доставили в госпиталь, а робот Ardal остался невредимым. Федоров также отметил, что государство сейчас максимально активно закупает наземные роботизированные платформы. В планах перевести все логистические задачи на роботов, чтобы сохранить максимальное количество жизней военных.

Украинское оружие - главные новости

В феврале на выставке Brave1 Defense Tech Innovations Forum 2025 была представлена отечественная крылатая ракета "Трембита". Она способна развивать скорость до 400 км/ч и лететь на расстояние до 200 км.

Уже в марте сообщалось, что в Украине создали дрон, способный нести на себе другие БПЛА. Система переносит FPV-беспилотники, чтобы те уничтожали цели в тылу врага.

Кроме того, украинские инженеры создали морской беспилотник нового поколения "Катран", уничтожающий цели в море, на земле и в воздухе. Министр Михаил Федоров тогда отметил, что беспилотник оснащен торпедами, миниганом, пулеметом, переносным зенитно-ракетным комплексом (ПЗРК) и другим оружием.

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