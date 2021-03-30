Власти Франции предлагают ввести налоговые льготы для пенсионеров, которые передадут накопленные за время пандемии средства внукам. Так в стране хотят ускорить восстановление экономики.

Власти Франции рассматривают возможность повышения налоговых льгот для старшего поколения граждан, которые передают накопленные во время пандемии средства своим внукам.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Таким образом французские власти пытаются ускорить восстановление экономики и мобилизовать более 100 млрд евро избыточных накоплений.

По оценкам министра финансов Франции Бруно Ле Мера, к моменту завершения кризиса сумма избыточных накоплений может составить 200 млрд евро. Это вдвое больше, чем правительство выделило для своего плана по возобновлению экономического роста.

По действующим законам, без уплаты налогов родители могут передать своим детям до 131 865 евро за 15 лет. Для дедушек и бабушек лимит не облагаемых налогом средств ниже — 63 730 евро.

Отмечается, что предложенные налоговые льготы общество может расценить как спорные, поскольку они будут благоприятствовать преимущественно достаточно богатым семьям.

По словам министра финансов Франции, подавляющее большинство французов за время пандемии сделали сбережения и налоговые льготы будут применяться только к «нескольким тысячам» евро, а не к десяткам тысяч. Подробностей о том, как будет работать новая мера французский министр не сообщил.

Также министр финансов Франции добавил, что правительство не будет повышать налог на дополнительные сбережения, чтобы стимулировать расходы.

Налоговые льготы в Украине

2 марта 2021 года Рада приняла закон о налоговых льготах для крупных инвесторов. Законопроект является дополнением к принятому ранее закону о так называемых «инвестиционных нянях».

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Автор: Елена Коваленко