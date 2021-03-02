Законопроект является дополнением к принятому ранее закону о так называемых «инвестиционных нянях».

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который предусматривает налоговые льготы для крупных инвесторов.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №3761 «О внесении изменений в раздел ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения субъектов хозяйствования, реализующих инвестиционные проекты со значительными инвестициями» проголосовали 246 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Как отметил председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, закон не предполагает полного освобождения от налогов для инвесторов.

«Речь идет не о льготе на пятнадцать лет, а о льготах, которые могут быть предоставлены в течение пятнадцати лет реализации этого проекта. При этом по налогу на прибыль - не более чем на пять лет, а все льготы вместе – в размере до 30% от суммы инвестиции. В этом и логика законопроекта», - сказал он.

Законопроект является дополнением к принятому ранее закону о так называемых «инвестиционных нянях».

Как сказано в пояснительной записке, законопроект предлагает с 1 января 2021 года до 1 января 2035 года (но не более срока и объема предоставления государственной поддержки, определенных в специальном инвестиционном договоре) освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу инвестором на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта оборудования для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

Также предлагается освободить от налогообложения налогом на прибыль предприятия инвестора со значительными инвестициями, который является стороной специального инвестиционного договора, заключенного в соответствии с законом Украины "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями". Освобождение от налога на прибыль предусмотрено применять после введения в эксплуатацию объекта реализации инвестиционного проекта на протяжении пяти лет в пределах срока действия специального инвестиционного договора.

Обязательным условием освобождения от налога на прибыль предприятий является выполнение инвестором со значительными инвестициями своих обязательств по специальным инвестиционным договорам.

Что этому предшествовало

В декабре 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями, так называемый законопроект об «инвестиционных нянях».

Законом предусмотрена поддержка как украинских, так и иностранных инвесторов, реализующих проекты с объемом инвестиций от 20 млн евро, в сферах перерабатывающей промышленности (кроме деятельности по производству и обороту табачных изделий, спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков), добычи с целью дальнейшей переработки и/или обогащения полезных ископаемых (кроме каменного и бурого угля, сырой нефти и природного газа), транспорта, обращения с отходами, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности, логистики, образования, научной и научно-технической деятельности, искусства, культуры, туризма, здравоохранения, спорта, курортно-рекреационной сферы.

Также, согласно закону, инвестор должен создать не менее 80 новых рабочих мест со средней заработной платой работников, размер которой не менее чем на 15% превышает размер заработной платы по соответствующему виду деятельности в регионе, где планируется к реализации проект.

Такие инвесторы получают прямой договор с правительством и пакет стимулов. Так, государственная поддержка может предоставляться инвестору в форме налоговых и таможенных льгот или обеспечения объектами смежной инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта. Важно отметить, что общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от планового объема инвестиций по проекту.

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Автор: Дмитрий Шварц