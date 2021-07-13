Покупая первую или уже очередную вытяжку, учтите все ее особенности, чтобы использование устройства было максимально комфортным для всех членов семьи. Среди ассортимента разнообразных конструкций, брендов и характеристик найти подходящее решение иногда непросто.

Мы обсудили вопросы выбора кухонных вытяжек с консультантами интернет-магазина Eldorado, и они рассказали о различиях самых популярных конфигураций.

Преимущества интегрированных моделей

Для большинства покупателей вытяжки встраиваемые – самый оптимальный вариант. Они монтируются в мебель, прячась за фасадом, в открытом доступе остается лишь панель управления.

Их практически бесшумная работа сделает пребывание на кухне комфортным и избавит вас от раздражающего гула. Такие решения целесообразны в том случае, если мебель, текстиль и отделка стен выполнены в едином стиле и вытяжка может внести диссонанс в интерьер.

С позиции функциональности встроенные модификации аналогичны другим вариантам вытяжек. Вы сможете настроить комфортный режим отвода воздуха или воспользоваться рециркуляцией, если это предусмотрено производителем.

Для стандартных кухонь оптимальной мощностью устройства станет показатель 300 м3/час, для студий или больших столовых присмотрите более производительные модели.

Эстетика и стиль островных вариаций

Эти вытяжки станут украшением стильной кухни с дизайнерским интерьером. От остальных конфигураций они существенно отличаются такими фишками:

оригинальное оформление . Плавные округлые, традиционные прямоугольные или интересные изогнутые корпусы подчеркнут ваше чувство вкуса;

. Плавные округлые, традиционные прямоугольные или интересные изогнутые корпусы подчеркнут ваше чувство вкуса; свобода размещения . Устанавливайте вытяжку в любом секторе кухни – в качестве опоры используется только потолок;

. Устанавливайте вытяжку в любом секторе кухни – в качестве опоры используется только потолок; удобство эксплуатации и обслуживания . Элементы управления всегда будут под рукой, а свет от устройства обеспечит более комфортную готовку.

Цена островных модификаций, как правило, выше, чем стоимость традиционных, зато именно такие устройства имеют большую мощность и рассчитаны на эффективное использование даже в просторных помещениях.

Практичность купольных решений

Купольные вытяжки визуально напоминают крышу дома с дымоходом, отсюда и название этой категории. При выборе такого варианта важны цвет и внешние особенности устройства.

В широком ассортименте расцветок и дизайнерских решений можно подобрать подходящую модификацию для любого типа интерьера. Вы легко интегрируете вытяжку в кухню, выполненную в классическом стиле или в любом из современных направлений: хай-тек, минимализм, лофт.

Конструкция позволяет легко обслуживать устройство и дает дополнительное освещение над плитой. С точки зрения эффективности классические купольные вытяжки полностью удовлетворяют потребности владельца, обеспечивая чистый воздух в помещении и предотвращая оседание жира на поверхностях мебели и стен в процессе приготовления еды.

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Автор: Григорий Бондарь