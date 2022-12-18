По его мнению, законопроект является революционным.

В рамках восстановления разрушенных городов и инфраструктуры парламент поддержал реформу градостроительной отрасли, которая не только исключит возможность коррупции в вопросах строительства, но и защитит украинцев от мошенников. Об этом рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в эфире национального телемарафона.

"Основная идея законопроекта № 5655 - во-первых, отмена монополии местной власти на принятие решений во всем строительном процессе, которая имела коррупционную составляющую, и, во-вторых, цифровизация. Каждый шаг или бездействие определенного чиновника, участника этого процесса будут отслеживаться в системе.

Например, будет четко видно, что дом построен, а его по каким-то причинам не вводят в эксплуатацию, поэтому возможно, что у застройщика требуют взятку", — пояснил Кубраков.

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По его мнению, законопроект является революционным, потому что вместо разрешений, которые выдаются в бумажном виде, будут выдаваться электронные разрешения в единой ИТ-системе, поэтому их увидят все участники процесса.

Также в законе есть большой раздел, который дает дополнительные полномочия органам местного самоуправления.

"Вместе с полномочиями они получают и порядок, что делать с незаконным строительством. И уже никто не сможет сказать: извините, у нас здесь незаконное здание, которое строится в центральной части города, но мы не можем это остановить, потому что у нас нет полномочий. Теперь они есть, законопроект проголосован, поэтому теперь есть и ответственность", – подчеркнул вице-премьер-министр.

Он сообщил, что к реформе привлечены и страны Большой семерки.

"С самого начала страны G7 были привлечены к разработке концепции этой реформы. Собственно, антикоррупционный ТАПАС финансируется правительствами США и Великобритании".

По словам Кубракова, в течение нескольких последних недель украинские чиновники провели много встреч с послами Большой семерки, где были достигнуты договоренности по разработке подзаконных актов, которые будут внедрены в реформу.

Что касается сроков, то закон, который позволит сделать рынок недвижимости беспрецедентно открытым, внедряется через полгода после публикации.