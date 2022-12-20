KSG Аgro - одна из ведущих аграрных компаний Украины, производственные мощности которой с самого начала войны оказались прямо возле зоны боевых действий.

Сегодня в Украине два фронта. На первом армия борется с российским агрессором. На втором бизнес ускоряет победу в тылу. Работая в 30 км от линии фронта, компания KSG Аgro продемонстрировала, какой должна быть "стратегия несокрушимости" для украинского бизнеса. Сейчас, в конце года, по словам Сергея Касьянов, председателя совета директоров KSG Аgro, в компании обобщают опыт и подводят годовые показатели.

KSG Аgro - одна из ведущих аграрных компаний Украины, производственные мощности которой с самого начала войны оказались прямо возле зоны боевых действий. Руководству и персоналу компании пришлось не только работать в условиях полной неопределенности, но и изменить стратегию таким образом, чтобы обеспечить полноценное функционирование системы продовольственной безопасности страны и Приднепровского региона.

"Мы вполне осознавали свою ответственность перед страной, перед гражданами, перед бойцами ВСУ, - рассказывает Сергей Касьянов, председатель совета директоров KSG Аgro, - Знаю, что многие считали сумасшествие работать в таких условиях. Кое-кто из аграриев так и сделал, потому что риски для бизнеса и даже жизни были действительно слишком велики. Но мы решили иначе и приложили максимальные усилия, чтобы система продовольственной безопасности работали без сбоев". Свинокомплекс, который входит в структуру агрохолдинга, расположен в Криворожском районе.

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"Совсем недавно в 30 км от него проходила линия фронта. Она шла почти по нашим полям", - вспоминает Сергей Касьянов.

Поэтому до освобождения правобережья и Херсона украинской армией, существовала угроза не только ракетных обстрелов, но и даже попадание в предприятие обычных артиллерийских снарядов. И хотя поля, где работала техника KSG Аgro, россияне обстреливали неоднократно, производственные мощности свинокомплекса оставались почти невредимыми.

"Мы сознательно приняли решение работать при любых условиях. Мы понимали, что фронт, на котором воюют наши бойцы - главный. Наш фронт - экономический, продовольственный. Мы отвечаем за то, чтобы украинская армия и украинские граждане были накормлены. Потому что нехватка продовольственных товаров - это угроза жизни и боеспособности не меньше недостатка света. Или даже больше!",- считает Касьянов.

Для обеспечения бесперебойного производства мясной продукции, KSG Аgro сделало его максимально автономным. Были закуплены дизельные электростанции, сделаны стратегические запасы кормов для животных, ГСМ и других ресурсных составляющих, внедрено автономное водоснабжение, был расширен автопарк.

На предприятии внедрили две рабочих смены, увеличили на 21% количество рабочих мест, трансформировали социальную и кадровую политику, начали реализацию многих программ социальной поддержки персонала.

По словам Сергея Касьянова, во время войны изменение стратегии состоялась на разных уровнях: производственном, управленческом, маркетинговом, социальном... "Мы назвали это - стратегия несокрушимости", - говорит Касьянов (подробнее в видео по ссылке). В результате по итогам 2022 года предприятие во время войны не только не потеряло, а наоборот достигло роста бизнес-показателей. Поголовье увеличилось на 16%, составив более 60 тыс. животных. По сравнению с довоенным временем общее производство мяса увеличилось на 10%. Компания обеспечивает полный генетический цикл. На животноводческом комплексе каждую неделю рождается 2,5 тыс. поросят. Поголовье обновляется за счет канадской селекции, которая помогает производить мясо высшего сорта, которое является по-домашнему качественным и вкусным.

"Сейчас свежую свинину ежедневно отправляют не только к потребителям Днепропетровской области, где рыночная доля продукции KSG Аgro составляет где-то 80%, но и в Харьковскую область и Запорожье. Мы чувствуем ответственность не только за наш базовый регион, но и за всех украинцев. Прежде всего мы стараемся накормить наших соседей, протянуть руку помощи тем, кто больше всего пострадал от войны. Кто, кроме нас? Поэтому продовольственная безопасность соседних регионов теперь также зона нашей ответственности.", - говорит Касьянов. Ведь во время боевых действий и оккупации именно Харьковская и Запорожская области в большой степени потеряли свой производственный потенциал, в том числе это касается и агропромышленности. Важной составляющей "стратегии несокрушимости" является гуманитарная помощь. которая предоставляется военным подразделениям, местным громадам, госпиталям и больницам.

"Хорошо накормленные люди хорошо воюют!", - руководствуясь этим девизом компания отгружает тысячи килограммов мяса фронту и тылу в качестве бесплатной гуманитарной помощи.

"Героизм украинских военных должен быть подкреплен успехами в социально-экономической сфере, - настаивает председатель совета директоров KSG Аgro , - Именно это убеждение лежит в основе нашей стратегии несокрушимости!".