Ряд Telegram-каналов в Украине 16 марта распространили информацию о повышении налогов для ФОП (ФЛП). Министерство финансов сообщило, что в этом году подобные решения приниматься не будут, а в будущем процесс повышения налогов будет происходить публично и с обсуждениями.
"Анонимные Телеграмм-каналы распространили информацию и кликбейтные заголовки, что Минфин уже планирует повышение налогов для ФОП. Такая информация не соответствует действительности и имеет манипулятивный характер", - говорится в сообщении ведомства.
В Минфине пояснили, что законодательные изменения относительно элементов упрощенной системы налогообложения начнут прорабатываться только после того, как будут выполнены предпосылки для такой реформы, - не ранее года, следующего за тем, в котором будут считаться выполненными меры по безопасности использования данных и доступа к информации об объеме и обороте средств налогоплательщиков на их счетах в банках.
Отмечается, что этот процесс будет происходить публично и потребует обсуждений с общественностью, бизнесом и всеми ветвями органов власти, а также с привлечением международных партнеров.
"Только после публичных обсуждений законодательные изменения будут рассматриваться и приниматься Верховной Радой Украины", - отметили в министерстве.
Обновления для ФОП - последние новости
В феврале Министерство финансов утвердило новую форму налогового расчета сумм НДФЛ и ЕСВ, а также обновило порядок его заполнения и представления. Отныне предприниматели должны подавать налоговый расчет до 20 числа каждого месяца, а не ежеквартально.
При этом в Украине уточнили перечень налогов и сборов, от уплаты которых освобождаются мобилизованные ФОП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность. Так, на период военной службы предприниматели освобождаются от обязанности по налогу на доходы физических лиц или по единому налогу. Для получения льготы нужно предоставить ряд документов.