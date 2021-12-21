Раньше процедура проверки занимала несколько месяцев.

В Украине в соответствии с реформой градостроительства выдача разрешений на строительство и процедура проверки объектов перед вводом нового жилья в эксплуатацию сократилась до трех дней.

Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.

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В Минрегионе сообщили, что раньше процедура проверки занимала несколько месяцев. Как говорится в сюжете, вместо ликвидированной государственной архитектурной инспекции сейчас работает новая структура, которая максимально упростила подачу документов.

"Реформа ведет к росту доверия к строительной отрасли. В свою очередь этом ведет к росту объема застроек, к повышению конкуренции, к повышению качества строительства", - заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Прогноз на 2022 год:

Эксперты прогнозировали, что в первом полугодии 2022 года, при сохранении контролируемой пандемической ситуации и относительной экономической стабильности, на первичном и вторичном рынках жилья в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове рост цен не превысит 5-7%.

Кроме того, эксперты прогнозировали, что после новогодних праздников в Украине изменятся цены на загородное жилье.

Цены на жилье в Киеве:

По состоянию на 24 ноября 2021 года с начала пандемии коронавируса, цена первичной недвижимости в Киеве выросла на 37%.

По состоянию на 6 декабря по итогам 2021 года стоимость жилья на первичном рынке столицы выросла на 25-35%.