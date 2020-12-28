Данная инициатива может помочь решить вопрос с хронической нехваткой жилья в стране.

Правительство Швеции задумалось о переформатировании коммерческих площадей, которые освободились из-за пандемии коронавируса, в жилую недвижимость.

Об этом сообщает Reuters.

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Данная инициатива может помочь решить вопрос с хронической нехваткой жилья в стране.

На данный момент правительство Швеции изучает этот вопрос, чтобы восполнить дефицит примерно в 140 тысяч домов. Пустующие магазины и офисы хотят переделать в жилье, поскольку, согласно данным исследований, примерно пятая часть шведских рабочих после пандемии останется на удаленке. Соответственно, из-за них освободятся коммерческие помещения.

Многие компании, в частности магазины онлайн-торговли, поняли, что больше не нуждаются в столь больших офисах. К тому же отказ от лишних квадратных метров позволяет сэкономить на аренде во время кризиса. Однако не все объекты подходят для модернизации: многие не соответствуют из-за недостаточной инсоляции или близкого расположения к транспортным узлам.

Строгие нормативы в сфере строительства делают возведение зданий в Швеции одним из самых дорогих в Европе. Налоговые льготы по ипотечным кредитам, нулевой налог на недвижимость и серьезно регулируемый рынок аренды привели к росту цен для покупателей жилья и повысили уровень задолженности домохозяйств до предельных показателей.

Выплаты из-за коронавируса

26 февраля 2020 года власти Гонконга заявили о том, что нашли способ простимулировать экономику от последствий протестов и вспышки коронавируса. Каждый местный житель старше 18 лет должен был получить 10000 гонконгских долларов (около 1280 долларов).

2 декабря 2020 года стало известно о том, что в связи с пандемией коронавируса немецкий автомобильный гигант Daimler выплатит своим работникам компенсацию в размере 1000 евро.

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Автор: УНИАН