Жителям Гонконга выплатят по $1200 из-за коронавируса

Единовременную выплату получат около семи миллионов человек.

Власти Гонконга нашли способ простимулировать экономику от последствий протестов и вспышки коронавируса. Каждый местный житель старше 18 лет получит 10000 гонконгских долларов (около 1280 долларов).

Как сообщает CNN, единовременную выплату получат около семи миллионов человек.

Эта мера включена в пакет стимулов, который в общей сложности обойдется Гонконгу в 15,4 миллиарда долларов. Представитель местной администрации Пол Чан объявил, что по итогам первого квартала текущего года будет зафиксирован первый за 15 лет дефицит бюджета. Он уверен, что ситуация будет только ухудшаться.

Китайцам удалось сдержать эпидемию внутри страны, но в мире появилось несколько новых очагов

Помимо стимулирующих выплат местные власти также хотят сократить подоходный налог, это коснется почти двух миллионов человек. Кроме того, материальное пособие получат 200 тысяч малообеспеченных семей. Деньги на это будут брать из специального созданного фонда.

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Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

По состоянию на 26 февраля в мире зарегистрировано 81 тысячу 005 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 762 - летальные, выздоровели уже 30 тыс. 109 человек.