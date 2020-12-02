Daimler признал, что необходимость работать из дому заслуживает компенсации.

В связи с пандемией коронавируса немецкий автомобильный гигант Daimler выплатит своим работникам компенсацию в размере 1000 евро.

Об этом сообщает Reuters.

В концерне заявили, что выплата призвана компенсировать личные и экономические трудности персонала, такие как необходимость носить маску и работать из дома.

«Из-за коронавируса 2020 год был особенно сложным. В это необычное время компания всегда могла рассчитывать на гибкость и готовность наших сотрудников», — заявили в автоконцерне.

Право на получение бонуса получат около 160 тыс. работников Daimler в Германии.

Выплаты из-за коронавируса

26 февраля 2020 года власти Гонконга заявили о том, что нашли способ простимулировать экономику от последствий протестов и вспышки коронавируса. Каждый местный житель старше 18 лет должен был получить 10000 гонконгских долларов (около 1280 долларов).

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Автор: УНИАН