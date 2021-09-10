За семь месяцев этого года банки выдали 5 626 ипотечных кредитов на общую сумму более 4,4 млрд грн.

В Украине кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости остаются главным драйвером рынка, в частности в июле 2021 года их доля превысила 90% от всех выданных ипотечных кредитов как по количеству договоров, так и по денежным объемам.

Как сообщил Национальный банк на своем официальном сайте, об этом свидетельствуют результаты очередного опроса банков об объемах предоставленных населению ипотечных кредитов.

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В отчете отмечается, что банки в июле этого года выдали 974 ипотечных кредита на общую сумму 773,2 млн грн. В целом за первые семь месяцев года банками выдано 5 626 ипотечных кредитов на общую сумму свыше 4,4 млрд грн.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, объемы нового ипотечного кредитования выросли в 2,3 раза по количеству договоров и более чем в три раза в денежном измерении.

При этом, по данным регулятора, рынок ипотечного кредитования остается очень концентрированным: пять самых активных банков заключили 90% новых сделок.

Средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита составляла в июле 16,8% на первичном и 13,4% – на вторичном рынке. С начала года ставки снизились соответственно на 0,1 на 0,6 процентных пункта.

Ипотека: что необходимо знать

Ипотечный кредит – это особая форма кредита, связанная с возникновением экономически-правовых отношений между кредитором и заемщиком по поводу движения заемных средств, которые предоставляются на долгосрочной основе под обеспечение недвижимым имуществом.

В конце января 2021 года Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов. Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставленным заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов фонд предоставляет заемщикам, получившим ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

26 февраля Фонд развития предпринимательства и 7 уполномоченных банков подписали соглашения в рамках программы "Доступная ипотека под 7%".

Автор: Богдан Слуцкий