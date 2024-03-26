Если мы не будем внедрять какие-то способы возвращать инвестиции, то мы не сможем их привлекать в Украину, подчеркнул гендиректор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Расширение логистических возможностей, валютная либерализация и прозрачные правила бронирования сотрудников - важные условия для развития экспортоориентированных компаний в Украине во время войны.

Об этом рассказал генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков на Саммите экспортеров от Forbes. Гендиректор Метинвеста поблагодарил всех причастных к открытию украинского морского коридора. В то же время, по его словам, необходимо работать над расширением этого коридора для наращивания показателей экспорта.

"Когда открыли этот временный коридор, первые корабли после агропродукции были именно с продукцией Метинвеста. Я благодарен Силам обороны, разведке, нашим партнерам, которые сделали это возможным. Но это только начало. Нужно работать дальше. Открытие морского коридора, благодаря усилиям украинской власти, позволило нарастить объемы экспорта, хотя некоторые трудности с логистикой еще остаются", - подчеркнул Юрий Рыженков.

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Он отметил, что Метинвест уже планирует следующие инвестиции, которые станут основой для послевоенного восстановления страны. Но украинскому бизнесу нужна валютная либерализация - чтобы улучшить инвестиционный климат и продолжить инвестировать в Украину.

"Если мы не будем внедрять какие-то способы возвращать инвестиции, то мы не сможем их привлекать в Украину", - подчеркнул он.

Кроме того, наращивать производство не позволяют Группе, которая является одним из крупнейших доноров Сил обороны Украины, действующие правила мобилизации работников, отметил Рыженков.

"Мы прозрачная компания. Все наши сотрудники зарегистрированы в военкоматах и прошли военно-врачебные комиссии. Мы крупнейший донор, но мы не имеем возможности наращивать объемы производства, которое могло бы поддерживать экономику. Поэтому от государства нам нужны более прозрачные правила бронирования, которые бы стимулировали рост бизнеса, а не только отток кадров в Силы обороны", - пояснил Юрий Рыженков.

В свою очередь глава офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовоз отметил: проблема №1 для компании - нехватка персонала. Он также предложил вариант, который поможет решить вопрос с бронированием работников: "Мы бы хотели, чтобы директорам предприятий, которые признаны критическими, предоставили право, скажем, 10% персонала бронировать самостоятельно. А не проходить эти десять кругов ада через Министерство экономики, Генштаб и еще 25 органов, которые все это согласовывают. И тогда каждый директор предприятия мог бы дополнительно определять, какой персонал является критическим".