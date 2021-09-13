В приложении "Дія" стали доступны небиометрические загранпаспорта, выданные после 2015 года.
Об этом сообщается в Telegram-канале сервиса "Дія".
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"Теперь в Дії отображаться небиометрические загранпаспорта, выданные после 2015 года. Такой паспорт подтянется у вас автоматически", - говорится в сообщении.
В сервисе напомнили, что в Украине электронным загранпаспортом можно пользоваться, как и обычным внутренним паспортом, однако он не подойдет для выезда за границу.
Отныне в электронном варианте в "Дії" доступны такие документы как ID-карта, биометрический загранпаспорт и небиометрический загранпаспорт, выданный после 2015 года. При этом паспорт-книжечка на платформе не отображается.
Приложение "Дія":
Ранее в приложении "Дія" заработал сервис "Е-регистрация" для военнообязанных, призывников и резервистов.
До этого Министерство цифровой трансформации сообщило, планирует внедрить в сервис "Дія" возможность онлайн-подачи заявления о регистрации брака, а также ряд других функций.
Недавно в "Дії" появилась возможность авторизации через биометрический загранпаспорт.
17 мая на презентации Diia Summit Министерство цифровой трансформации запустило цифровую подпись "Дія.Підпис" в мобильном приложении для оцифрованных документов и услуг "Дія".
Правительство определило диджитализацию страны как одну из основных задач работы, ключевую роль отведя порталу "Дія" как платформе взаимодействия гражданина и государственных органов власти.