В сервисе доступны загранпаспорта, выданные после 2015 года.

В приложении "Дія" стали доступны небиометрические загранпаспорта, выданные после 2015 года.

Об этом сообщается в Telegram-канале сервиса "Дія".

Читайте такжеПортал "Дія" сегодня не будет работать: названа причина

"Теперь в Дії отображаться небиометрические загранпаспорта, выданные после 2015 года. Такой паспорт подтянется у вас автоматически", - говорится в сообщении.

В сервисе напомнили, что в Украине электронным загранпаспортом можно пользоваться, как и обычным внутренним паспортом, однако он не подойдет для выезда за границу.

Отныне в электронном варианте в "Дії" доступны такие документы как ID-карта, биометрический загранпаспорт и небиометрический загранпаспорт, выданный после 2015 года. При этом паспорт-книжечка на платформе не отображается.

Приложение "Дія":

Ранее в приложении "Дія" заработал сервис "Е-регистрация" для военнообязанных, призывников и резервистов.

До этого Министерство цифровой трансформации сообщило, планирует внедрить в сервис "Дія" возможность онлайн-подачи заявления о регистрации брака, а также ряд других функций.

Недавно в "Дії" появилась возможность авторизации через биометрический загранпаспорт.

17 мая на презентации Diia Summit Министерство цифровой трансформации запустило цифровую подпись "Дія.Підпис" в мобильном приложении для оцифрованных документов и услуг "Дія".

Правительство определило диджитализацию страны как одну из основных задач работы, ключевую роль отведя порталу "Дія" как платформе взаимодействия гражданина и государственных органов власти.

Автор: Екатерина Жирий