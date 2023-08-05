Россия не может блокировать украинские порты или реально контролировать акваторию Черного моря.

Уничтожение российских кораблей свидетельствуют о том, что эпохе доминирования РФ в Черном море пришел конец.

"Погружение на дно крейсера "Москва" в апреле 2022 года символизировало начало конца российского присутствия в акватории Черного моря. Сегодняшние события - логичное продолжение завершения этой главы истории", - заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

По его словам, Россия не способна осуществить блокаду украинских портов и реально контролировать акваторию. РФ пыталась скрыть это путем демонстрации "российского безумия" - классического ракетного террора.

Видео дня

"Сегодняшние события говорят нам одно: эпохе доминирования России в Черном море пришел конец. Конец - это не точка, а процесс, и этот раздел еще будет писаться какое-то время. Однако каким будет ее финал, уже понятно абсолютно всем", - добавил чиновник.

Подоляк считает, что остается только посочувствовать "нейтральным" странам, которые используют порты РФ для экспорта энергоносителей.

"Нейтралитет" часто обходится дорого. Кто знает, что было бы, если бы эти страны в свое время заняли более активную гражданскую позицию, в частности в вопросе российского зернового шантажа. Однако история не знает условного способа", - подытожил он.

Уничтожение российского флота

Как сообщал УНИАН, вчера у берегов Новороссийска с помощью надводных дронов были атакованы корабли РФ. Вследствие этого было поражен большой десантный корабль "Оленегорский горняк".

Уже в ночь на 5 августа стало известно, что у Керченского моста было поврежден нефтяной танкер Sig.

Политико отмечает, что Украина открыла новый фронт в войне с Россией.

Вас также могут заинтересовать новости: