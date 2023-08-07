Блокада российских портов поможет полностью разблокировать украинские порты, уверены эксперты.

Украина атаковала российские корабли, а затем объявила крупнейшие морские порты РФ опасными для судоходства. Так она получила мощный рычаг для переговоров с террористом, ведь блокада портов для России является чрезвычайно болезненной.

Об этом говорится в материале РБК Украина.

"Украина назвала 6 крупнейших портов агрессора – Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань, – опасными для судоходства. То есть, дала понять, что эти обстрелы будут продолжаться. Это – сигнал прежде всего для иностранных компаний-операторов судов и страховых компаний: будьте готовы нести убытки, если продолжите заходы в эти порты", – указывает издание.

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Фактически Украина, порты которой уже больше года находятся в блокаде РФ, дала агрессору зеркальный ответ его же инструментами. И для России это будет крайне болезненно – ведь ее торговля через черноморские порты оценивается в 100 миллиардов долларов в год, акцентирует издание.

"Блокада портов РФ в ЧМ дает Украине мощный рычаг для выполнения требований – в том числе по освобождению территорий и компенсации нанесенных убытков. Но самое главное – что Украина получила возможность полностью разблокировать порты для экспорта всех видов грузов, а не только зерновых. Ведь теперь переговоры по разблокированию будут происходить на равных условиях. Сейчас Украина должна не ослаблять давление, а продолжать его, несмотря на возможную агрессию со стороны РФ", – отмечает издание.

Напомним, ранее Федерация работодателей транспорта Украины опубликовала исследование, в котором отметила, что разблокирование экспорта через морские порты станет фундаментом для восстановления экономики нашей страны и безопасности в целом регионе. Это даст Украине 10% к ВВП и 135 млрд грн налоговых поступлений, а также позволит восстановить более 500 тысяч рабочих мест.