"Укрпочта" открыла предпродажу нового почтового выпуска "И будет весна", посвященного 10-летию начала войны и второй годовщине с начала полномасштабного вторжения России в Украину, сообщает пресс-служба почтового оператора.
"К 10-летию украинского сопротивления мы решили воспроизвести искусство фотографии в ценном для филателистического мира формате – почтовых марках", – говорится в сообщении.
На почтовом блоке – выдающиеся снимки:
- "Захват аэропорта "Бельбек". Севастополь, 2014 г." – Куба Каминский;
- "Любовь не остановить! Харьков, 2022 г." – Сергей Бобко для AFP;
- "Свет победит! "Азовсталь". Мариуполь, 2022 г." – Дмитрий "Орест" Казацкий;
- "Руки пехотинца. Бахмут, 2023 г." – Максим Дондюк.
Отмечается, что тираж нового почтового блока составляет 250 000 экземпляров. Дизайнер почтового блока, открыток, конвертов и штемпелей – Владимир Таран.
"Укрпочта" – последние новости
В начале января стало известно, что почтовый оператор впервые начнет продавать лекарства. Тогда с 1 февраля планировалось реализовать на деоккупированных и прифронтовых территориях пилотный проект "Укрпочта-лекарства". Инициатива должна была позволить решить проблему доступных лекарств на всей территории Украины уже в первой половине 2024 года.
15 февраля "Укрпочта" сделала важный шаг к ускорению процесса выдачи посылок. Затем компания открыла первый автоматизированный сортировочный терминал. Ранее посылки сортировали вручную работники.