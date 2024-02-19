Тираж нового почтового блока составляет 250 тысяч экземпляров.

"Укрпочта" открыла предпродажу нового почтового выпуска "И будет весна", посвященного 10-летию начала войны и второй годовщине с начала полномасштабного вторжения России в Украину, сообщает пресс-служба почтового оператора.

"К 10-летию украинского сопротивления мы решили воспроизвести искусство фотографии в ценном для филателистического мира формате – почтовых марках", – говорится в сообщении.

На почтовом блоке – выдающиеся снимки:

Видео дня

"Захват аэропорта "Бельбек". Севастополь, 2014 г." – Куба Каминский;

"Любовь не остановить! Харьков, 2022 г." – Сергей Бобко для AFP;

"Свет победит! "Азовсталь". Мариуполь, 2022 г." – Дмитрий "Орест" Казацкий;

"Руки пехотинца. Бахмут, 2023 г." – Максим Дондюк.

Отмечается, что тираж нового почтового блока составляет 250 000 экземпляров. Дизайнер почтового блока, открыток, конвертов и штемпелей – Владимир Таран.

"Укрпочта" – последние новости

В начале января стало известно, что почтовый оператор впервые начнет продавать лекарства. Тогда с 1 февраля планировалось реализовать на деоккупированных и прифронтовых территориях пилотный проект "Укрпочта-лекарства". Инициатива должна была позволить решить проблему доступных лекарств на всей территории Украины уже в первой половине 2024 года.

15 февраля "Укрпочта" сделала важный шаг к ускорению процесса выдачи посылок. Затем компания открыла первый автоматизированный сортировочный терминал. Ранее посылки сортировали вручную работники.

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