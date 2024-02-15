Открыт автоматизированный сортировочный терминал.

"Укрпочта" ускорила процесс выдачи посылок - компания открыла автоматизированный сортировочный терминал. Ранее посылки "Укрпочты" сортировали вручную работники почтенного возраста, сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.

По его словам, государственный почтовый оператор открыл в Киеве первый автоматизированный сортировочный терминал для посылок.

"Мы переходим на полностью автоматизированную сортировку, открывая терминал Киев Правый, способный обрабатывать 400 000 посылок в сутки", - отметил Смелянский.

Он подчеркнул, что компания также планирует запустить терминалы Киев Левый, Львов, Днепр, Харьков, Хмельницкий, Одесса и еще 14-16 инновационных терминалов в основных городах Украины, чтобы обеспечить доставку посылки на следующий день в любой город Украины.

"Еще не завтра, однако ускорение сроков будет заметным уже совсем скоро", - отметил Смелянский.

Он также отметил, что ранее посылки "Укрпочты" сортировали вручную работники почтенного возраста.

"До войны мы планировали построить 7 автоматизированных терминалов за кредитные средства. Теперь запускаем 20+ таких терминалов за собственные. И все оборудование от украинских производителей", - добавил гендиректор "Укрпочты".

"Укрпочта" - последние новости

В начале 2024 года сообщалось, что "Укрпочта" начнет продавать лекарства. Почтовый оператор с 1 февраля реализует на деоккупированных и прифронтовых территориях пилотный проект "Укрпочта-лекарства". Данная инициатива позволит решить проблему доступных лекарств на 100% территории Украины уже в первой половине 2024 года.

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