В частности, «Метинвест» начал выпуск полуфабрикатов для словацкого U.S. Steel Kosice.

Предприятия группы компаний «Метинвест» в 2020 году освоили производство сразу нескольких новых видов стальных полуфабрикатов.

Об этом пишет uaprom.info со ссылкой на сообщение на сайте компании.

В частности, предприятия «Метинвеста» начали выпускать три новых видов полуфабрикатов, два из которых (марок DC01 и S220GD) изготовлены по заказу словацкого металлургического завода U.S. Steel Košice. «Из слябов производят горячекатаные рулоны, после чего одну марку используют для производства холоднокатаных рулонов, а другую – для последующего изготовления оцинкованного проката», – поясняется в сообщении.

В то же время, на реконструированном стане Мариупольского металлургического комбината имени Ильича освоили производство дефицитного «сверхтонкого» сортамента в толщинах 1,2-1,7 мм в соответствии с европейскими стандартами, по итогам 2020 года поставив его на внутренний и экспортные рынки в объеме более 35 тысяч тонн. Этот тонкий металл используется для производства легких стальных тонкостенных конструкций – гнутых профилей для строительства, сэндвич-панелей, профнастила.

Кроме того, ММК имени Ильича начал производство нового класса цинкового покрытия Z100 – минимального по евростандарту EN10346. Прокат используется для изготовления строительных изделий, которые работают в сухом климате или внутри помещения. В прошлом году на рынок было поставлено 23,5 тысячи тонн нового продукта.

Также предприятия «Метинвеста» начали поставлять производителю труб «Интерпайп» марку стали L360N в рулонах, которая раньше в Украине не производилась. Прокат для производства труб соответствует жестким требованиям по химическому составу и механическим характеристикам.

В то же время, на «Запорожстали» освоили производство нескольких видов гнутых профилей в новых толщинах (2,75, 3,75, 4,75 и 5,7 мм) – швеллеров из горячекатаного рулона, которые востребованы в строительстве и машиностроении. На рынок поставлено 12,5 тысяч тонн такой продукции.

Кроме того, завод «Юнистил» освоил производство оцинкованного высокопрочного проката марки S250GD в толщинах до 2 мм с различным классом цинкового покрытия. Продукция используется при производстве легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) и несущих профилей, востребована в малоэтажном и коммерческом строительстве, в аграрном строительстве и строительстве солнечных электростанций. При этом реконструкция кранового оборудования на «Юнистиле» позволила увеличить массу готовых рулонов с 10 до 15 тонн. В прошлом году предприятие произвело 6 тысяч тонн такого проката.

Также в 2020 году «Метинвест» начал производить трубы с дополнительным требованием – минусовым допуском по толщине. Благодаря уменьшению допусков исключается излишняя толщина стенки, и у переработчиков появляется возможность увеличить общую длину трубы до 10%. Профильные трубы квадратного и прямоугольного сечения используются в изготовлении металлоконструкций разного строительного назначения, а также в машиностроении, мебельной промышленности и различных инфраструктурных проектах. За год предприятия реализовали 22 тысячи тонн такой продукции.

Справка. Металлургические предприятия группы «Метинвест» в 2020 году освоили производство 54 новых видов продукции. Больше всего новых продуктов освоено в сегменте толстолистового и горячекатаного рулонного проката. Также новинки появились в категориях холоднокатаного рулона, оцинкованного рулона, полуфабрикатов и труб. Лидирует по количеству новой продукции комбинат «Азовсталь», за ним следует ММК им. Ильича, а замыкает тройку «Запорожсталь».

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Автор: УНИАН