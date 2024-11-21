Отмечается, что образец подписи будет не обязателен.

Национальный банк Украины обновил порядок открытия и закрытия счетов. Теперь для подписания документов можно использовать электронную подпись, если это предусматривает договор.

Пресс-служба НБУ сообщила, что регулятор исключил норму, которая обязывала использование образца подписи владельца счета - физического лица, физического лица-предпринимателя, доверенного лица при совершении операций по счетам.

Таким образом, физическим лицам будет проще воспользоваться счетом, если они из-за болезни или по другим причинам не могут поставить подпись в документах собственноручно. При этом можно использовать электронную подпись, если это определено договором.

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Кроме того, небанковские поставщики платежных услуг теперь смогут открывать счета другим небанковским поставщикам платежных услуг, но исключительно для выполнения платежных операций за счет собственных средств.

Также Нацбанк уточнил норму по лицам, имеющим право распоряжаться счетом и подписывать платежные инструкции.

Лимит на переводы с карты на карту в Украине - главные новости

С 1 октября в Украине начал действовать новый лимит на переводы с карты на карту в 150 тысяч гривен в месяц. Он действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента в одном банке на чужие счета. Лимит не касается волонтеров, а также граждан, чей ежемесячный доход превышает установленную сумму.

По словам главы НБУ Андрея Пышного, это предотвратит уклонение от уплаты налогов и проведение незаконных операций.

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