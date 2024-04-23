Отмечается, что "под ударом" не только счета в банках, но и электронные кошельки и учетные записи в системе электронного администрирования НДС.

С банковских счетов украинцев могут списывать средства, но это возможно при наличии налоговых задолженностей. При этом средства могут списать по решению суда или без, если налоги не уплачиваются в течение 90 дней.

В Государственной налоговой службе Украины объяснили, что в первую очередь списать средств могут только по решению суда. При этом "под ударом" не только счета в банках, но и электронные кошельки и учетные записи в системе электронного администрирования НДС.

В то же время в качестве исключения без суда средства могут списать, если в течение 90 дней гражданин не выполняет налоговые обязательства. В то же время эта мера не может быть применена, когда задолженность перед государством не превышает налогового долга.

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Налоговая служба отметила, что эта схема списания средств является не просто предупреждением, а требованием к немедленному решению проблемы. Во избежание проблем, украинцам рекомендуют регулярно проверять свои налоговые обязательства и соблюдать сроки их выполнения.

Справка УНИАН. Налоговый долг - налоговое обязательство (с учетом штрафных санкций при их наличии), согласованное налогоплательщиком или установленное судом (хозяйственным судом), но не уплаченное в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого налогового обязательства.

Принудительное взыскание долгов в Украине

6 мая 2023 года вступил в силу Закон 3048-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных особенностей организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения".

При этом, во время действия военного положения все должники, на средства которых наложен арест органами государственной исполнительной службы, частными исполнителями могут осуществлять расходные операции с текущего счета на сумму, которая в течение одного календарного месяца не превышает два минимальных размера заработной платы.

В свою очередь частный исполнитель, кандидат юридических наук Андрей Авторгов объясмнил, что никто не будет взыскивать больше, чем определено законом.

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