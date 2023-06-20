Минвосстановления разработало механизм определения приоритетов восстановления и представит его на URC 2023, отметил Кубраков.

На международной конференции по восстановлению Украины Ukraine Recovery Conference 2023 в Лондоне Министерство инфраструктуры, развития громад и территорий (Минвосстановления) представит 45 проектов с международными структурами, а также план унификации процедур, цифровизации процессов и большего привлечения частного бизнеса к процессам восстановления. Об этом в колонке для издания "НВ.Бизнес" написал вице-премьер, глава Минвосстановления Александр Кубраков.

По его словам, критическое восстановление сфокусировано на трех секторах - энергетика, жилье и экспортная логистика. "Успешное восстановление в ключевых сферах требует продолжения реформ. Так, для планомерного восстановления энергетической отрасли необходимо обеспечить условия для конкурентного рынка. Соответствующая концепция, меморандум и конкретные проекты будут презентованы в Лондоне", - сообщил Кубраков.

Он также добавил, что критически важным является усиление антикоррупционной архитектуры в Украине. "Коррупция есть во всем мире, но важна реакция, обеспечение неотвратимости наказаний и создание действующей системы предотвращения коррупционных рисков. Именно поэтому мы разрабатываем цифровые решения, которые обеспечивают полную прозрачность и подотчетность управления проектами", - добавил он.

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Кроме того, совместно с Минэкономики разрабатываются изменения в закон "О публичных закупках", чтобы гармонизировать его с правилами закупок Всемирного банка и позволить более легкую реализацию экспортно-финансовых проектов.

"Также внедряем международные формы контрактов на строительство и соответствующие услуги вместе с установлением международных стандартов систем ценообразования, надзора, прозрачного механизма правовой защиты и т.д.", - подчеркнул он.

По словам вице-премьера, управление проектами восстановления будет осуществляться при поддержке международных финансовых институтов через офисы поддержки реформ при министерствах и офисы поддержки громад Минвосстановления. "Такой многоуровневый дизайн позволит поддержать как восстановление в разрезе секторов экономики, так и в региональном разрезе - для громад и территорий", - отметил Кубраков.

Он также добавил, что Минвосстановления разработало механизм, который уже помогает определять приоритетность проектов восстановления в рамках государственного фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ. "Приоритетность рассчитывается по формуле, основанной на оценках количества населения, которое получает доступ к базовым услугам, экономическому и экологическому влиянию проекта и тому подобное. На базе международной методологии приоритизации инвестиций в инфраструктуру совместно со Всемирным банком разрабатываем государственную методологию, которая после утверждения правительством будет интегрирована в цифровую систему управления восстановлением DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management), а значит станет обязательной", - подчеркнул министр.

"Громады уже внесли в систему более 5000 проектов. Во время конференции в Лондоне будет презентована публичная часть DREAM, а значит все партнеры смогут увидеть данные по этим проектам - в разрезе секторов, громад и регионов. Кроме того, министерство также разрабатывает новую Геоинформационную систему (ГИС) регионального развития совместно с Европейской антикоррупционной инициативой по проекту USAID SACCI", - добавил Кубраков.

По его словам, это цифровой инструмент государственной региональной политики, который помогает громадам оцифровать комплексные программы и эффективно управлять их реализацией, усиливая процессы децентрализации.

"Восстановление Украины - это в первую очередь восстановление жизни в пострадавших громадах, а также восстановление публичных институтов, переосмысление связей человек - государство, человек - громада. Это создание условий для возвращения вынужденно перемещенных граждан. Это обеспечение развития бизнеса и создание рабочих мест. Именно поэтому поддержка украинского бизнеса является критическим условием восстановления страны. Бизнес должен получить доступ к финансам и технологиям, ресурсам и коммуникациям и иметь возможность планировать свое развитие", - резюмировал Кубраков.