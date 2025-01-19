Заведение, расположенное возле метро "Лукьяновская", работает с 1997 года.

В результате удара РФ по Киеву утром 18 января был поврежден McDonald's, расположенный возле станции метро "Лукьяновская". Это заведение было первым из тех, которые сеть открыла в Украине.

"Сегодня во время воздушной атаки на Киев был поврежден ресторан "МакДональдз" возле ст. м. Лукьяновская, который работает с 1997 года и является первым рестораном нашей сети в Украине", – сообщили на странице McDonald's Ukraine в соцсети Х.

Отмечается, что сотрудники заведения не пострадали. Они успели вовремя эвакуироваться в укрытие.

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Ведется работа над устранением последствий вражеской атаки.

Атака РФ по Киеву

Утром 18 января российские оккупанты атаковали Киев баллистикой. В Шевченковском районе столицы в результате вражеской атаки погибли три человека: двое мужчин 43-х и 25-ти лет, и 41-летняя женщина.

Еще три человека пострадали. Они получили медицинскую помощь на месте и отказались от дальнейшей госпитализации.

В результате российской атаки было частично разрушено производственное здание, заведение питания, бизнес центр, торговый центр, магазин и 10 автомобилей. Кроме того, были повреждены вход и выход станции метро "Лукьяновская".

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