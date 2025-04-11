Президент США обвинил мексиканских чиновников в невыполнии договора.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Мексике новыми пошлинами и санкциями. Новый виток эскалации вызван водным спором на южной границе.

"Мексика должна Техасу 1,3 миллиона акр-футов воды (1,6 гигатонн, - УНИАН) по Договору о водоснабжении 1944 года, но Мексика, к сожалению, нарушает свои обязательства по Договору", - цитирует Трампа издание Axios.

Речь идет о соглашении 1944 года, согласно которому Мексика должна поставлять в США 1,75 миллиона акр-футов воды в течение пяти лет.

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"Это очень несправедливо, и от этого сильно страдают фермеры Южного Техаса. В прошлом году единственный сахарный завод в Техасе закрылся, потому что Мексика воровала воду у техасских фермеров. Я буду следить за тем, чтобы Мексика не нарушала наши договоры и не причиняла вреда нашим техасским фермерам. ...Мы будем усиливать последствия, включая пошлины и, возможно, даже санкции, пока Мексика не выполнит договор и не отдаст Техасу ту воду, которая ему причитается!" - заявил президент США.

К концу 2024 года Мексика поставила только 488 634 акр-футов воды с октября 2020 года, согласно данным Комиссии по международным границам и водным ресурсам США.

В прошлом месяце Бюро по делам Западного полушария Госдепартамента заявило, что "продолжающиеся перебои с поставками воды" Мексикой "приводят в упадок американское сельское хозяйство", особенно фермеров в долине Рио-Гранде.

"В результате... впервые США отклонят просьбу Мексики о создании специального канала для доставки воды из реки Колорадо в Тихуану, не предусмотренную договором", - говорится в сообщении.

Мексиканские чиновники утверждают, что нехватка воды вызвана экстремальной засухой, вызванной изменением климата.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум, отвечая на жалобы Трампа, заявила, что "в той мере, в какой вода доступна, Мексика соблюдает" договор. По ее словам, она поручила правительственным чиновникам "немедленно связаться" с Министерством сельского хозяйства США и Госдепартаментом и "уверена, что, как и по другим вопросам, соглашение будет достигнуто".

Пошлины Трампа в отношении Мексики - главные новости

В феврале президент Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлин на большинство товаров, импортируемых из Канады и Мексики, начиная с 4 марта.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила о намерении принять экономические меры в ответ на действия США.

4 марта стало известно, что Трамп рассматривает возможность ослабления пошлин для Мексики и Канады.

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