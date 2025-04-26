Если целью его торговой войны является коалиция против Пекина, то это приведет к обратным результатам.

Никто не знает, какую цель преследуют США в сфере торговли, и есть ли какая-то стратегия. Пошлины то появляются, то исчезают, а взгляды президента США Дональда Трампа меняются с каждым днем.

Издание Foreign Policy пишет, что идея о том, что Трамп пытается заставить другие страны ограничить свои связи с Китаем, объясняет, почему только китайские товары в облагаются пошлинами в размере до 145%, в то время как на все остальные пошлины приостановлены.

Если целью является разделение, то план Вашингтона должен заставить правительства по всему миру ввести свои торговые барьеры против Китая или столкнуться с повторными высокими пошлинами по истечении 90-дневного льготного периода. Но у этого плана есть несколько недостатков.

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Навредит США больше, чем Китаю

Международный валютный фонд считает, что торговые войны снизят рост ВВП США в этом году на 0,9 процентного пункта, в то время как Китай пострадает лишь на 0,6 процентного пункта.

Китай поставляет примерно три четверти американского импорта некоторых высокотехнологичных, труднозаменимых электронных гаджетов, как смартфоны и компьютерные мониторы. В условиях, когда увеличить производство в США не представляется возможным, а альтернативных поставщиков нет, американские потребители вскоре столкнутся с резким ростом цен на такие товары. Китай же может обойтись без американского импорта, ведь страна импортирует из США недорогие, легко заменяемые товары, как нефть и соевые бобы.

У Китая также есть несколько козырей в рукаве. К примеру, лекарства, поскольку китайские фирмы производят почти половину мировых поставок ингредиентов-прекурсоров антибиотиков. Однако еще большее влияние Китай оказывает в области редкоземельных металлов - китайские компании занимают около 90% мировых мощностей по их переработке.

Поддержат ли страны США, если придется выбирать сторону

Европа - главный приз в этом деле, и действия США означают, что отказ от рисков, связанных с Китаем, отошел на второй план в списке дел европейских политиков.

В других странах мира картина не выглядит более многообещающей для американских усилий по развязке. Китай является крупнейшим торговым партнером большинства стран, правительства которых, вероятно, дважды подумают, прежде чем разорвать связи с Пекином.

В свою очередь, логичной стратегией для большинства стран будет сохранение связей как с США, так и с Китаем - например, путем предоставления Трампу уступок, которые выглядят хорошо на бумаге, но мало что значат на практике.

США стали угрозой

Многие политики признают, что главной угрозой в мире сегодня они считают США, а не Китай. Среди союзников Вашингтона зажигательная риторика Трампа, угрозы захватить Гренландию и катастрофическая встреча в феврале с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете настолько сильно ударили по доверию к Штатам, что позиция страны стала политически токсичной. Многие союзники также сомневаются в целесообразности любой сделки, которую Трамп может отменить по своей прихоти.

Торговая война США и Китая

Китайский бизнесмен Роберт Ву в колонке для The New York Times писал, что президент США Дональд Трамп уже провалил торговую войну против Китая. Ситуация уже вышла из-под контроля, угрожая мировой торговле и нанося ущерб имиджу Штатов. Главная проблема американского лидера в том, что он полагал, что Пекин подчинится воле Вашингтона.

В свою очередь журналист и экономический эксперт Алан Битти в своей колонке для Financial Times отметил, что за десятилетия рычаги влияния США на глобальную торговую систему ослабли по сравнению с Китаем. По его словам, теперь даже Трамп понимает, что США больше не являются незаменимыми.

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