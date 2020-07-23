Суд по делу табачного монополиста "Тедис" перенесли на конец июля
Судебное заседание по делу Антимонопольного комитета Украины против табачной компании "Тедис Украина", которую оштрафовали на 6,5 млрд грн за создание монополии на рынке, перенесли на конец июля.
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Об этом сообщила корреспондент ТСН Валерия Ковалинская. По ее словам, Северный апелляционный хозяйственный суд перенес заседание из-за того, что апелляцию "Тедиса" объединили в одно производство с жалобой АМКУ.
"С целью полного всестороннего рассмотрения дела объединить в одно производство апелляционные жалобы ООО "Тедис Украина" и апелляционную жалобу Антимонопольного комитета Украины на определение Хозяйственного суда города Киева об обеспечении исков 10.07.2020 года и отложить рассмотрение дела на 29.07 на 11:40", - заявила судья во время заседания 23 июля.
Присутствующие на заседании представители АМКУ отказались давать ответ на вопрос относительно того, какие шаги в дальнейшем будет предпринимать Комитет с целью защиты интересов государства: "Если возможно - обращайтесь официально к пресс-центру Антимонопольного комитета".
Отмечается, что нарушения конкуренции на табачном рынке, в центре которого стоит ООО "Тедис Украина", — одно из наиболее громких дел Антимонопольного комитета, и одно из самых резонансных.
Еще 16 декабря 2016 года было принято решение АМКУ №551-Р, которым было установлено:
- ООО "Тедис Украина" занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном рынке дистрибуции сигарет — его доля достигала 99,43%;
- ООО "Тедис Украина" злоупотребляли свои монопольным положением, завышая цены на продукцию и не допуская на рынок других участников (отгрузки сигарет не проводились другим предприятиям, их не допускали на рынок);
- был наложен штраф в более чем 430 млн грн;
- ООО "Тедис Украина" обязали устранить нарушения конкуренции.
Впрочем, компания "Тедис" отказалась все это выполнять и начала оспаривать решение АМКУ — подала иск в Хозяйственный суд Киева. Но не преуспела. Суд стал на сторону государства, и дело дошло до Верховного суда, и тот тоже подтвердил правоту антимонопольщиков — это зафиксировано в решении по делу №910/3047/17.
На основании этого АМКУ принял второе решение по этому делу. Ведь правота Комитета была доказана на высшем судебном уровне, хотя штраф не был уплачен и нарушения не были устранены.
10 октября 2019 года Антимонопольный комитет принял новое решение — №697-Р, которым признал виновными в нарушении правил конкуренции 9 компаний: п. 5 ст. 2 и п. 1 ст. 50 закона "О защите экономической конкуренции". Ряду компаний были выписаны соответствующие штрафы:
- ООО "Тедис Украина" — 3,4 млрд грн;
- ООО "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшенс" — на 370 млн грн;
- ЧАО "Филип Моррис Украина" — на 810 млн грн;
- ПАО "Джей ти Интернешнл Украина" — на 430 млн грн;
- ПАО "Джей ти Интернешнл Компани Украина" — на 490 млн грн;
- ЧАО "Империал Тобакко Продакшн Украина" — на 170 млн грн;
- "Империал Тобакко Юкрейн" — 290 млн грн;
- ООО "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" — 80 млн грн;
- ЧАО "А/Т табачная компания". А. Т.-Прилуки" — 450 млн
Всего на 6,5 млрд грн.
Подчеркивается, что если прежнее руководство АМКУ боролось за взыскание этого штрафа и изменение действующей (монопольной) практики работы табачного рынка, то новое заняло пассивную позицию, подыгрывая монополистам.
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