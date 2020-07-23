Суд по делу табачного монополиста "Тедис" перенесли на конец июля

АМКУ неоднократно обвинял "Тедис" в злоупотреблениях.

Судебное заседание по делу Антимонопольного комитета Украины против табачной компании "Тедис Украина", которую оштрафовали на 6,5 млрд грн за создание монополии на рынке, перенесли на конец июля.

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Об этом сообщила корреспондент ТСН Валерия Ковалинская. По ее словам, Северный апелляционный хозяйственный суд перенес заседание из-за того, что апелляцию "Тедиса" объединили в одно производство с жалобой АМКУ.

"С целью полного всестороннего рассмотрения дела объединить в одно производство апелляционные жалобы ООО "Тедис Украина" и апелляционную жалобу Антимонопольного комитета Украины на определение Хозяйственного суда города Киева об обеспечении исков 10.07.2020 года и отложить рассмотрение дела на 29.07 на 11:40", - заявила судья во время заседания 23 июля.

Присутствующие на заседании представители АМКУ отказались давать ответ на вопрос относительно того, какие шаги в дальнейшем будет предпринимать Комитет с целью защиты интересов государства: "Если возможно - обращайтесь официально к пресс-центру Антимонопольного комитета".

Отмечается, что нарушения конкуренции на табачном рынке, в центре которого стоит ООО "Тедис Украина", — одно из наиболее громких дел Антимонопольного комитета, и одно из самых резонансных.

Еще 16 декабря 2016 года было принято решение АМКУ №551-Р, которым было установлено:

ООО "Тедис Украина" занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном рынке дистрибуции сигарет — его доля достигала 99,43%;

ООО "Тедис Украина" злоупотребляли свои монопольным положением, завышая цены на продукцию и не допуская на рынок других участников (отгрузки сигарет не проводились другим предприятиям, их не допускали на рынок);

был наложен штраф в более чем 430 млн грн;

ООО "Тедис Украина" обязали устранить нарушения конкуренции.

Впрочем, компания "Тедис" отказалась все это выполнять и начала оспаривать решение АМКУ — подала иск в Хозяйственный суд Киева. Но не преуспела. Суд стал на сторону государства, и дело дошло до Верховного суда, и тот тоже подтвердил правоту антимонопольщиков — это зафиксировано в решении по делу №910/3047/17.

На основании этого АМКУ принял второе решение по этому делу. Ведь правота Комитета была доказана на высшем судебном уровне, хотя штраф не был уплачен и нарушения не были устранены.

10 октября 2019 года Антимонопольный комитет принял новое решение — №697-Р, которым признал виновными в нарушении правил конкуренции 9 компаний: п. 5 ст. 2 и п. 1 ст. 50 закона "О защите экономической конкуренции". Ряду компаний были выписаны соответствующие штрафы:

ООО "Тедис Украина" — 3,4 млрд грн;

ООО "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшенс" — на 370 млн грн;

ЧАО "Филип Моррис Украина" — на 810 млн грн;

ПАО "Джей ти Интернешнл Украина" — на 430 млн грн;

ПАО "Джей ти Интернешнл Компани Украина" — на 490 млн грн;

ЧАО "Империал Тобакко Продакшн Украина" — на 170 млн грн;

"Империал Тобакко Юкрейн" — 290 млн грн;

ООО "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" — 80 млн грн;

ЧАО "А/Т табачная компания". А. Т.-Прилуки" — 450 млн

Всего на 6,5 млрд грн.

Подчеркивается, что если прежнее руководство АМКУ боролось за взыскание этого штрафа и изменение действующей (монопольной) практики работы табачного рынка, то новое заняло пассивную позицию, подыгрывая монополистам.

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