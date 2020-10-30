Со второго по третий квартал в Киеве стали сдавать больше жилья.

С наступлением в Украине адаптивного карантина стоимость долгосрочной аренды квартир в Киеве выросла от 2% до 26% в зависимости от района, а количество предложений значительно увеличилось.

Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-сервиса OLX.

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«Если во втором квартале (апрель-июнь) съемные квартиры стартовали с 6 500 грн за однушку в Деснянском районе и достигали максимальных 45 600 грн за трешку на Печерске, то в третьем квартале (июль-сентябрь) диапазон цен составил 7 000 грн - 49 400 грн», - сказано в пресс-релизе OLX.

Отмечается, что со второго по третий квартал в Киеве стали сдавать больше жилья.

«Заметнее всего увеличилось количество свободных трехкомнатных квартир в Дарницком и Подольском районах - на 34%, в Днепровском - на 46%, и в Деснянском - на максимальные 55%», - сказано в пресс-релизе OLX.

Самый выгодный для аренды район Деснянский: однушка обойдется в 7 000 грн/месяц, двушка - 8 000 грн, трешка - 10 000 грн. Предложений хватает: 2,5 тыс., 1,6 тыс. и 460 шт. соответственно

На втором месте Святошинский район, где однокомнатные квартиры сдают в среднем по 8 000 грн в месяц, двухкомнатные - по 10 000 грн и трехкомнатные - по 13 000 грн. Выбрать жилье по душе здесь можно из 3,2 тыс., 1,8 тыс. и 510 объявлений соответственно.

Выгодно также снимать однушки в Подольском районе, где арендная плата - 8 500 грн, и более 1,8 тыс. вариантов за июль-сентябрь; Днепровском - 9 000 грн, и более 2,9 тыс. вариантов; и на Оболони - 9 000 грн, и более 3,1 тыс. вариантов.

Что такое OLX

OLX - один из крупнейших онлайн-бизнесов в Украине. По данным Gemius, cервис является самым посещаемым в стране после Google, Youtube и Facebook. Каждый второй украинский онлайн-пользователь заходит на OLX минимум раз в месяц.

Хронология событий

В Украине цены на жилье в январе-сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 8,9%.

Количество просмотров украинцами предложений покупки жилья на сайте по продаже и аренде недвижимости Dom.Ria по состоянию на конец мая возросло на 43% по сравнению с докарантинным периодом.

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Автор: Богдан Слуцкий