Весь процесс инвентаризации планируют завершить за четыре года.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании примет решение, благодаря которому в этом году будет выделено 20 млн грн на инвентаризацию лесов.

Об этом во время сегодняшнего заседания Кабинета министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Мы утверждаем порядок использования средств, чтобы в полной мере провести эту инвентаризацию за следующие четыре года. На этот год предусматривается почти 20 млн грн. Мы запускаем инвентаризацию лесов, что даст возможность понять всю информацию об их количестве и качестве, очень активно внедряем цифровизацию, чтобы ликвидировать все возможные коррупционные факторы», - сказал он.

Также он добавил, что сейчас начинается бета-тестирование двух услуг – получение лесорубного билета и сертификата о происхождении лесоматериалов.

Озеленение

Зеленский заявил, что в ближайшие три года в Украине будет посажено 1 млрд деревьев.

21 апреля Кабинет министров на своем заседании утвердил порядок проведения национальной инвентаризации лесов.

7 июня 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О некоторых мерах по сохранению и воспроизводству лесов» (№228/2021).

8 июня 2021 года Зеленский предложил каждой громаде страны разбить по одному новому парку.

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Автор: Дмитрий Шварц