Всего таких парков должно быть 1551.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил каждой громаде страны реализовать амбициозный проект – разбить по одному новому парку.

Об этом он заявил во время заседания Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей, которое проходит в Днепре.

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«Я хочу предложить каждому участнику нашего конгресса совместную цель – 1551 новый парк. То есть, один новый парк в каждой громаде. Другими словами, чтобы добавить юмора, давайте сажать вместе», - сказал он.

Также президент согласился, что эту задачу можно решать на условиях софинансирования.

«Я согласен, что должна быть совместная финансовая модель – государство, город, область – все вместе. Я считаю, что это будет справедливо и более качественно. Больше денег - больше парков», - сказал он.

Озеленение

Зеленский заявил, что в ближайшие три года в Украине будет посажено 1 млрд деревьев.

21 апреля Кабинет министров на своем заседании утвердил порядок проведения национальной инвентаризации лесов.

7 июня 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О некоторых мерах по сохранению и воспроизводству лесов» (№228/2021).

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Автор: Дмитрий Шварц